Pleno debatirá PL que impediría que fiscalía investigue a partidos políticos

Esta mañana la Junta de Portavoces del Congreso acordó extender la agenda del Pleno de hoy para debatir la el Proyecto de Ley (PL) que incorpora el delito de financiamiento ilícito de Organizaciones Políticas al Código Penal. La polémica de este predictamen aprobado en la comisión de Justicia recae sobre las limitaciones que tendría el Ministerio Público.

De acuerdo a Marisa Glave, este PL que no fue debatido en la comisión de Constitución, "obliga que el informe de ONPE sea autoritativo del inicio del procedimiento fiscal. Esto es inconstitucional. Un fiscal puede comandar un proceso de investigación desde el inicio, este PL dice que no se puede dar inicio de investigación, si no hay un informe de ONPE. Esto es muy grave [...] Si esto se aplicara retroactivamente, el fiscal José Domingo Pérez no podría iniciar ningún tipo de acción sobre una organización política", declaró a La República.

La congresista de Nuevo Perú también señaló que el texto sustitutorio de este proyecto de Ley, en la parte de agravante del delito de lavado de activos reduce la pena para los responsables. "El texto original señala una pena de 8 a 15 años, pero en esta propuesta se reduce de 6 a 13 años", agregó.

Otro punto que cuestionó Marisa Glave es que este PL "no ha incorporado ni la falcedad ni la adulteración de la información entregada a ONPE, ni la adulteración de los informes finales entregados a ONPE". La parlamentaria dijo que desde el Nuevo Perú ha presentado un proyecto sobre este caso que corrige todas estas observaciones.

Predictamen PL 2653,2750,2792 Delito de Financiamiento Ilícito by Jordan H. Navarro on Scribd