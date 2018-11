Ratificación de Pedro Chávarry dependerá de la Junta de Justicia

Sabiendo que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) fue desactivado en setiembre pasado, el fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry, remitió el 29 de octubre último un oficio al director general de dicha entidad, Jorge Matienzo, para que emita la resolución que lo ratifica como fiscal supremo.

El proceso con el que logró su ratificación, gracias a los destituidos exconsejeros, no ha concluido y tendrá que someterse a una nueva evaluación con la Junta Nacional de Justicia, pues la resolución es necesaria.

Aunque esto no lo descalifica como fiscal de la Nación, Chávarry pierde legitimidad. No quiere volver a ser evaluado por un nuevo consejo.

En el documento que dirige a Matienzo Luján, le solicita que “en un plazo de diez días” expida la resolución que lo ratifica como fiscal supremo.

En el oficio, el titular del Ministerio Público considera que su pedido debe cumplirse porque “no está sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares”.

Según el fiscal, el acuerdo del ex CNM “no está sujeto a condición o explicación de causa para su cumplimiento”.

Como fiscal de la Nación, Chávarry debe conocer que la dirección general del CNM no puede emitir resoluciones de ningún tipo.

Las decisiones deben estar argumentadas por los consejeros que aprueban una ratificación. Dicha función no puede ser asumida por ningún otro funcionario.

El exfiscal supremo Avelino Guillén explicó a La República que “el proceso de ratificación al cual fue sometido Pedro Gonzalo Chávarry es un proceso que se ha frustrado, que no tiene una resolución definitiva”.

Para el exmagistrado, una de las primeras tareas de la Junta Nacional de Justicia debe ser evaluar a Chávarry.

“Él puede continuar como fiscal supremo, y así como él, son cientos los magistrados que están en proceso y se ha paralizado. No se ha concluido por la remoción de los integrantes del CNM”.

Guillén sostiene que la ratificación de Chávarry es una decisión que dependerá la Junta Nacional de Justicia.

“Es un nuevo proceso que se tiene que llevar adelante. Él puede presentar un recurso, pero lo que se tiene que hacer es una nueva convocatoria para todos los magistrados cuyo proceso no ha concluido”, explicó.

El exfiscal también consideró que el oficio de Chávarry al director general del CNM exigiendo su resolución es un gesto poco serio.

“Solicitar esto a funcionarios de segundo orden, que no tienen ese trabajo, me parece un grave error, no corresponde”, expresó.

Lo cierto es que la ratificación de Pedro Gonzalo Chávarry no ha concluido y deber pasar por un nuevo proceso para su ratificación. Su continuidad depende de la evaluación que realice la nueva Junta Nacional de Justicia. En caso de no ser ratificado, dejaría de ser fiscal supremo y, por lo tanto, fiscal de la Nación.

NUEVO PROCESO

Para que Chávarry sea sometido a una nueva evaluación, primero debe conformarse la Junta Nacional de Justicia. Esto está supeditado al referéndum del próximo 9 de diciembre.

José Tello, del Instituto Peruano de Derecho Electoral, explicó que una vez que se apruebe la reforma constitucional sobre su conformación y funciones, en la consulta popular, el Congreso tiene que agendar de manera prioritaria las normas de Desarrollo Constitucional para reglamentar las reformas.

Esta norma debe ser prioridad porque es una ley orgánica que trata sobre la estructura del Estado. Una vez que esta ley se aprueba, se activa la Junta Nacional de Justicia.❧

