Vicente Silva Checa reconoce vínculo con abogada de Keiko Fujimori

Vicente Silva Checa negó ser asesor de Keiko Fujimori, tal como lo señala la Fiscalía, pero reconoció que conoce e intercambia consultas con la abogada de la lideresa de Fuerza Popular, Giuliana Lazo.

“Yo no soy asesor de Keiko Fujimori. La abogada de Keiko Fujimori, la doctora Giuliana Loza, a quien conozco hace 18 años, me consulta a través de un documento común membretado de ella lo que los abogados penalistas llaman la teoría general del caso [...] Es muy común que los abogados hagamos interconsultas”, dijo Silva Checa en entrevista con Canal N.

Asimismo, Silva Checa rechazó tener alguna relación con el partido que lidera Keiko Fujimori, pero indicó que en el 2010-2011 tuvo una participación mínima como consultor legal en una reunión del partido de Fuerza 2011 (ahora Fuerza Popular).

“Yo no tengo ninguna relación con Fuerza Popular, no soy militante, ni dirigente. No tengo ninguna relación. Yo absuelvo consultas de tipo legal, en mi especialidad que puede ser penal, constitucional, sobre algunas cosas financieras, pero jamás he tenido ninguna relación económica. Ninguno va a poder mencionar que yo haya tenido una relación económica con Fuerza Popular”, agregó.

En otro momento, el investigado por los presuntos aportes de Odebrecht a Fuerza 2011, señaló que es amigo de Jaime Yoshiyama, a quien asesoró cuando era ministro de transporte. “Actualmente somos amigo”, afirmó.