Cerradura del departamento de fiscal que investiga a Keiko fue forzada

El fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez denunció esta noche que personas extrañas habrían intentado ingresar a su departamento forzando las cerraduras. Informó que al llegar al piso donde reside, encontró este hecho.

“Un forzamiento de la chapa inusual (...), acaba de venir el personal policial para constatar que han forzado, casi dañado la chapa de ingreso. La preocupación mía es que mi familia estaba en el interior cuando al parecer ha ocurrido esto”, señaló en diálogo con RPP.

El magistrado, quien señaló sentirse mortificado por este suceso, señaló que los sujetos que habrían buscado ingresar a su departamento probablemente pudieron entrar al edificio por la cochera para evitar el registro.

“Al parecer (habrían entrado por el estacionamiento). No está registrado el ingreso de ninguna persona extraña al edificio. (...) (Estas personas) no han ingresado (al departamento), no sé si su intención era generar algún tipo de alerta o algún mensaje o haber querido ingresar”, añadió.

Domingo Pérez dio a conocer que no es la primera vez que recibe este tipo de señales de amedrentamiento por sus labores. Acotó que por estas circunstancias solicitó a sus superiores reforzar su seguridad.

“Se aumentó mi personal de resguardo a dos efectivos policiales, que son los que me asisten. Yo demandaba y solicitaba también para mi familia, espero que se pueda conseguir eso. Ya mi domicilio, la dirección, se hizo público cuando se divulgó en las redes sociales”, dijo el fiscal.

José Domingo Pérez, fiscal que investiga cócteles, denuncia que la cerradura de su puerta fue violentada. Intentaron ingresar a su casa. Aquí video. @PanoramaPTV pic.twitter.com/bnwAk6bojW — Karina Novoa (@KarinaNovoaL) 20 de octubre de 2018

Hasta el departamento del fiscal de lavado de activos llegó personal de investigación de la Policía para recoger la denuncia e iniciar las investigaciones correspondientes.

Cabe anotar que José Domingo Pérez tiene a su cargo la investigación contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el partido político Fuerza Popular, por los aportes que ésta recibió para sus campañas electorales.