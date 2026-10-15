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Política

Diputada de Renovación Popular atribuye los recientes casos de violación a menores al uso excesivo de redes sociales

La diputada de Renovación Popular, Paola Martínez, sostuvo que la libertad con la que los menores acceden a redes sociales afecta su salud mental y planteó evaluar la restricción de ciertos aplicativos en el país.

Diputada de Renovación Popular atribuye los recientes casos de violación a menores al uso excesivo de redes sociales.
Diputada de Renovación Popular atribuye los recientes casos de violación a menores al uso excesivo de redes sociales.Composición/LR
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Tras los recientes casos de violación a menores de edad, la diputada de Renovación Popular, Paola Martínez, indicó que el uso sin control de internet influye directamente en estos delitos.

"Se ha evidenciado, y hay estadística, el impacto en la salud mental que tienen los adolescentes", sostuvo vía Latina.

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De acuerdo con la parlamentaria, la falta de control sobre el acceso a redes es uno de los factores principales de esta problemática. "Parte de esto también es el problema lamentable de la libertad que se le da a los niños y adolescentes en el uso de aplicativos", señaló.

Ante esta situación, la congresista informó que en el Parlamento ya se buscan mecanismos para regular el acceso a internet en menores. Según explicó, la bancada de Renovación Popular viene trabajando una propuesta basada en un texto del excongresista Edward Málaga para poner límites al uso de estas herramientas en jóvenes.

Asimismo, Martínez sostuvo que el Perú debería seguir el ejemplo de otros países que ya avanzaron en restringir estas aplicaciones. "Hay normativas como en Brasil, en Reino Unido, donde ya se han prohibido expresamente el uso de ciertos aplicativos para adolescentes", argumentó.

La legisladora también señaló que la exposición continua a estos contenidos afecta el desarrollo de los menores a corta edad. "El impacto que causa deshumaniza en una edad temprana, por eso tenemos casos como el de Piura, que nos solidarizamos porque es triste, es un caso muy terrible".

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