Fuerza Popular desconoce votación que pedía debatir los límites del Senado sobre el pedido de facultades

La Comisión de Constitución del Senado no se desarrolló de la mejor manera. Todo ocurrió luego de que Fuerza Popular desconociera el resultado de una votación que buscaba abrir la discusión sobre los límites de la Cámara Alta para la modificación del pedido de facultades legislativas solicitado por el Gobierno de Keiko Fujimori.

En un primer momento, el senador fujimorista Carlos Mesía estaba por iniciar el debate de un predictamen que propone incorporar siete nuevos temas y una consideración final al pedido de facultades aprobado en la Cámara de Diputados.

Video destacado KEIKO FUJIMORI AL ESTILO BUKELE CON PROHIBICIONES EN COLEGIOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Ante esto, la senadora Patricia Iturregui (Buen Gobierno) propuso una cuestión de orden para que se discuta si la Cámara Alta puede modificar los alcances de la propuesta que recibió de Diputados. Su propuesta obtuvo seis votos a favor y cinco en contra. La tensión aumentó tras un error en el voto del senador Aguinaga, quien se encontraba de forma remota, y la lectura de los resultados, lo que ocasionó que haya un cruce de palabras entre Mesía y los senadores Iber Maraví y Humberto Morales (Juntos por el Perú).

Sin embargo, la discusión no avanzó como esperaban los legisladores que respaldaron la propuesta, por lo que se desataron reclamos que llevaron a una suspensión de la sesión por cinco minutos. Durante la pausa, varios senadores se acercaron al presidente de la comisión, mientras que, al otro extremo de la sala, representantes de la oposición conversaban sobre los siguientes pasos.

Al retomar la sesión, se anunció un consenso para debatir los alcances del término “desnaturalizar” y las atribuciones del Senado frente al texto remitido por Diputados. Sin embargo, un nuevo enfrentamiento verbal, en el que intervino Maraví, provocó otra suspensión, esta vez de 25 minutos. Mesía pidió que se repitiera la votación, lo que desató acusaciones contra Fuerza Popular y el retiro de representantes de cuatro bancadas de oposición.

Patricia Iturregui acusa a Fuerza Popular de vulnerar el reglamento del Congreso

La senadora Patricia Iturregui rechazó el manejo de la sesión y sostuvo que la mesa de la comisión no reconoció el resultado de la primera votación. La legisladora afirmó que su pedido buscaba abrir una discusión sobre las prerrogativas del Senado y los límites de sus atribuciones frente a las propuestas aprobadas por la Cámara de Diputados.

"La mesa lo que ha hecho es no querer aceptar que habíamos ganado la votación. Un problema ha sido que hemos ganado una votación que no se ha reconocido. Fuerza Popular está quebrantando los reglamentos del Congreso y no nos han dejado debatir, ni argumentar. Hubo mal manejo de la comisión", declaró Iturregui tras retirarse de la sesión.

Iturregui rechazó, además, que el Senado incorpore materias que, según su interpretación, no corresponden al pedido original del Ejecutivo. "Se ha violentado el reglamento del Congreso y el partido de gobierno está violentando la Constitución agregando cosas que no corresponden", afirmó.

Luque denuncia que intentaron cambiar el resultado de la votación

La senadora Ruth Luque, de Ahora Nación, también cuestionó el desarrollo de la sesión y señaló que el conflicto no se limitaba a una discrepancia sobre el reglamento, sino que involucraba la posibilidad de discutir los límites del Senado antes de continuar con el dictamen de facultades.

"No vamos a aceptar ninguna práctica autoritaria. Se han negado a discutir un pedido derivado de la Cámara de Diputados, ese era un debate fundamental para ingresar a un debate de fondo. Quieren imponer sus votos y no lo vamos a aceptar", señaló.

La senadora anunció que no ingresaría nuevamente a la comisión mientras continuara esta situación. Posteriormente, la comisión sometió a votación una rectificación de la cuestión de orden, que obtuvo cero votos a favor, siete en contra y ninguna abstención.

Cuatro bancadas de oposición se retiraron de la comisión

Las discusiones ocasionaron el retiro de representantes de Buen Gobierno, Ahora Nación, Juntos por el Perú y el Partido Cívico Obras. Los legisladores cuestionaron el manejo de la comisión y acusaron a la presidencia de impedir un debate que consideraban necesario para determinar las atribuciones del Senado.

Humberto Morales, de Juntos por el Perú, calificó de antidemocrático que no se tomara en cuenta la cuestión de orden. "No tomar en cuenta una cuestión de orden y no permitirla es una posición antidemocrática, es inaceptable", declaró. El senador también criticó lo que calificó como intentos del fujimorismo de imponer decisiones mediante interpretaciones reglamentarias.

En la misma línea, Hugo Ccahuana, también de Juntos por el Perú, sostuvo que la primera votación había respaldado la apertura del debate. "La votación que ganó fue a favor del debate", afirmó. El legislador cuestionó que se intentara restar valor a lo aprobado por la Cámara de Diputados y llamó a la ciudadanía a vigilar la democracia.

Daniel Barragán, del Partido Cívico Obras, cuestionó que el diálogo quedara relegado durante la sesión. "El partido Obras tiene un principio: 'Primero es la patria'. Hoy la patria ha quedado en segundo lugar en esta comisión, porque un partido ha querido imponer una forma de manejo", manifestó.

Por su parte, Susana Matute, de Buen Gobierno, recordó que las bancadas tienen la misma representación. "La democracia necesita que todas las voces sean escuchadas", señaló. La senadora aclaró que su bancada no se opone al diálogo, pero pidió que este se desarrolle sin prácticas que considera autoritarias.

El retiro de la oposición se produjo de manera progresiva. Patricia Iturregui anunció que sostendrían una reunión, mientras que Humberto Morales salió acompañado de Iber Maraví y cuestionó que la comisión continuara sin atender sus reclamos. Pese a la ausencia de los representantes de las bancadas opositoras, Mesía decidió continuar con la sustentación del predictamen.

Antes de que la oposición abandonara la sesión, Daniel Barragán permaneció sentado en la comisión, aunque finalmente también se retiró. Su posición era clave para el cálculo de los votos, pues Obras figuraba entre las bancadas que podían respaldar el predictamen.

Senado busca incorporar materias adicionales al pedido de facultades

Entre las propuestas que el Senado iba a debatir figuran la participación excepcional de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los penales, la vigilancia posterior al cumplimiento de condenas por delitos de alta peligrosidad, cambios en las reglas de uso de la fuerza y medidas relacionadas con el sistema de inteligencia.

La gran pregunta es si el Senado puede introducir esas modificaciones y bajo qué límites debe hacerlo. Mientras los legisladores de oposición reclaman discutir primero las prerrogativas de la Cámara Alta, el predictamen plantea cambios al texto aprobado por Diputados.

Por otro lado, el respaldo de Obras también se convirtió en un factor relevante para el desenlace. Antes de la sesión, el cálculo de votos apuntaba a una posible aprobación por siete votos contra cinco, con el apoyo de Fuerza Popular, Renovación Popular y Obras. Si esta última bancada retiraba su respaldo, el resultado podía terminar empatado y dejar la decisión en manos del voto dirimente del presidente de la comisión, Carlos Mesía. Sin embargo, Barragán se retiró sin dejar clara su posición definitiva sobre el predictamen.

La sesión se retomó a las 5.00 p. m., pero tuvo que suspenderse nuevamente por falta de quórum, debido a la ausencia de las bancadas de oposición. Ante la falta de legisladores suficientes para continuar con la discusión, el presidente de la Comisión de Constitución anunció que la sesión quedaba suspendida "hasta nuevo aviso".

Bancadas de oposición exigen nueva convocatoria con garantías de debate

Las bancadas de Buen Gobierno, Partido Cívico Obras, Juntos por el Perú y Ahora Nación difundieron un comunicado en el que cuestionaron el procedimiento de la Comisión de Constitución del Senado. Según señalaron, la presidencia remitió un predictamen unilateral que incorpora materias que no fueron aprobadas por la Cámara de Diputados y se negó a debatir el texto original del pedido de facultades.

Los cuatro grupos parlamentarios sostuvieron que se retiraron de la sesión por considerar que las actuaciones eran contrarias al procedimiento parlamentario. Asimismo, solicitaron una nueva convocatoria que garantice un debate democrático y respete el reglamento del Senado y las competencias de ambas cámaras.