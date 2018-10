Walter Aduviri: Hay que nacionalizar los recursos como en Bolivia

Puno. Walter Aduviri Calisaya fue electo con más del 40% de votos de los puneños. Ganó pese a estar en la clandestinidad durante diez meses. Tras ser anulada la sentencia en su contra el pasado 5 de octubre, el pasado martes reapareció para celebrar su triunfo y anunciar qué hará en su gestión.

Reapareció luego de diez meses de estar en la clandestinidad. Su salida permite revelar que sigue siendo el mismo reivindicador de siempre. Un perfil contrario a cuando tenía encima la sentencia de siete años de pena efectiva en su contra.

Siempre fuimos así. Nosotros tenemos una mirada nacional de los problemas de nuestro país. Yo no me veo nada confrontacional. Al fin y al cabo, tenemos que discutir las necesidades reales de nuestro país. Al pensar así, se me tipifica como antinversión.

¿Pero por qué no aceptar ese cliché que usted mismo se creó al oponerse a las concesiones mineras en 2011?

Yo no me lo he creado. El pueblo le dijo al gobierno de Alan García que no estaba de acuerdo con ese proyecto minero (Santa Ana), que era producto de la corrupción.

En 2011, ingresó a Huacullani contra Santa Ana, muchos años después de que la empresa comenzara sus actividades haciendo labores de exploración por la aprobación de las comunidades. ¿Dónde estuvo antes Aduviri para evitar lo que usted alega?

El Gobierno tiene que respetar la voluntad popular. Al pueblo hay que escucharlo de manera permanente. Sobre dónde yo estaba, pues en microrganizaciones, siempre haciendo escuchar nuestra opinión sobre la coyuntura regional.

Ha planteado una nueva relación entre el Estado y la minería. ¿Cómo debería ser ese nuevo acuerdo?

Los recursos son de todos los peruanos y deberían de servir para todos. Puno necesita gas. El sur necesita gas. […] Nuestra propuesta pasa por una nueva Constitución. Se debe aplicar el ejemplo de Bolivia. Allí el 82% de los recursos está bajo el control del Estado y el 18 % en manos de los privados. Esa política por qué no la aplicamos en nuestro país.

En Bolivia se nacionalizaron los recursos con el apoyo del Ejército. ¿Usted está esperando que pase lo mismo en el Perú?

Puede haber varias formas. Hay que ir siempre por el diálogo.

¿Entonces se puede conseguir más beneficios sin nacionalizar nuestros recursos?

Obviamente lo que necesitamos es que el Estado tenga control. De qué sirve tener recursos si no los manejas. No me parece coherente. Nosotros dudamos que el Gobierno central lo haga. Creemos que esto se puede encaminar dialogando con una nueva Constitución.

¿O sea recalca no estar de acuerdo con las reformas planteadas por Martín Vizcarra?

Son parchecitos.

Pero dónde ha estado Aduviri, para plantear una idea alternativa a la que está promoviendo el mandatario.

Nosotros siempre lo hemos propuesto. El pueblo también. El problema es que los políticos no nos escuchan.

A usted lo han elegido para gobernador, no solo para versar sobre sus percepciones políticas. ¿Está dejando entrever que su gestión va a estar enmarcada por las ideas que está ahora esbozando?

Siempre vamos a tener una postura. El Perú necesita de políticos y técnicos.

Lo paradójico de su discurso es que está contra la gran minería, pero apoya la minería informal, a la cual usted llama “minería del pueblo”. Esta actividad es la que más ha contaminado Puno.

Entonces que el Gobierno les dé trabajo a los hermanos que están ahí.

¿Pero no ve una contradicción en su discurso?

No. Es tener una postura.

Pero si estamos hablando de la protección del medio ambiente, también hay que hablar de otra minería que sí genera impacto ambiental.

Los recursos naturales son nuestros y si los está explotando un peruano que está en La Rinconada, está bien. Nosotros vamos a formalizarlos.

¿Cómo asegura que va a formalizarlos sin contaminar? Hay que tomar en cuenta que el método de recuperación del oro se hace lavando la tierra a chorro de agua. Ese es el caso de Ananea.

Están en proceso de formalización. Creemos que si están en este proceso, cumplen con toda la normatividad.

Hay explotación laboral. En La Rinconada, trabajan 28 días gratis para el contratista y dos días el minero usufructúa la mina…

Ese es el resultado del desempleo de nuestro país. A dónde va a ir a trabajar esa gente. El gobierno de Vizcarra le va a dar trabajo.

¿O sea usted está justificando?

Es Trabajo. A los corruptos más bien hay que cuestionarlos.