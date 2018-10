Vizcarra y Muñoz hablarán sobre aumentar el presupuesto para Lima

El tema clave del diálogo entre el mandatario Martín Vizcarra y el alcalde electo Jorge Muñoz será el presupuesto. Sin fondos suficientes, no habrá obras públicas.

Durante la campaña Muñoz perfiló una serie de proyectos para reducir los índices de criminalidad, resolver la pesadilla kafkiana del transporte y alentar el desarrollo urbano para mejorar la habitabilidad de una ciudad furiosa como Lima. Aclaró, sin embargo, que el monto del presupuesto de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), que es asignado por el Ejecutivo, debe mejorar sustancialmente porque es insuficiente.

"Contamos con un presupuesto muy bajo comparado con otras grandes ciudades latinoamericanas. Hablaré con el presidente Vizcarra para que las cifras se aproximen mucho más a la realidad", expresó Muñoz.

El Presupuesto Institucional Ampliado (PIA) de la MML creció de 1.891 millones de soles, en 2010, a 2 mil 021 millones en lo que va de 2018 (aunque se ha previsto un presupuesto de 3.309 millones para todo el año), según las cifras consignadas por el Ministerio de Economía y Finanzas. Tanto el burgomaestre electo como los expertos en el tema consideran que dicho monto es insuficiente para una ciudad como Lima, cuyos servicios y espacios virtualmente han colapsado.

Para el rubro Orden Público y Seguridad, el presupuesto final fue de 25.1 millones en 2010, y subió hasta 12.5 millones de soles en 2018. A primera vista, es notorio el gran salto, pero se debe recordar que en dicho periodo los índices de criminalidad han aumentado considerablemente.

En abril de este año, el Barómetro de las Américas 2017, del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), reveló que el 33% de los encuestados peruanos respondió que sufrió un robo, hurto o extorsión. LAPOP ubicó a Perú como el segundo con mayores registros de inseguridad ciudadana en el continente.

Según el mismo estudio, 40 por ciento de los actos criminales se produjo en Lima Metropolitana, lo que justifica modificar el presupuesto.

Algo similar ocurre en el rubro del transporte. Para 2010, el monto asignado a la MML fue de 767.6 millones de soles, y se ha duplicado para 2018 en 1.571 millones de soles.

Pero, como lo han sostenido varios conocedores, Lima requiere mucho más que esa cifra, si se tiene en cuenta que en los últimos 18 años el parque automotor limeño se ha incrementado notoriamente.

bombas de tiempo

Según cifras difundidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en febrero de este año, el parque automotor nacional alcanzó los 2 millones 661 mil 719 de unidades vehiculares, de las cuales 1 millón 752 mil 919 unidades están ubicadas en Lima. Es decir, de cada diez vehículos en el territorio nacional, siete están en la capital: un contundente argumento para plantear un presupuesto adecuado para mejorar la infraestructura que permita la fluidez del tráfico, un problema cotidiano para los limeños.

"Por eso me gustaría tremendamente poder hablar con el presidente (Vizcarra) sobre temas de presupuesto, ya que el de la Municipalidad de Lima es seis veces menor que el de Bogotá y el de Guayaquil, que son ciudades pequeñas respecto a Lima. Increíble, aunque parezca mentira", declaró a RPP: "Necesitamos tener mejores recursos para poder hacer obras, sobre todo por las personas necesitadas".

bajo observación

El saliente alcalde Luis Castañeda Lossio, ante las referencias de Muñoz al presupuesto de la MML, difundió un comunicado en el que precisó que el consejo "tiene los estados financieros óptimos y balances en azul obtenidos en los últimos cuatro años de gestión".

Sin embargo, todavía existen investigaciones en curso que vinculan a Castañeda con el caso Lava Jato, en particular con la empresa brasileña OAS, con la que transó el financiamiento del by pass de la avenida 28 de Julio, de deficiente ejecución. El trato lo hicieron Giselle Zegarra, funcionaria de extrema confianza de Castañeda, con el mandamás de la constructora, Leo Pinheiro, condenado por actos de corrupción.

Jorge Muñoz no ha perdido la vista a los presuntos actos de corrupción ediles. "Ni borrón ni cuenta nueva, porque no es mi estilo. El objetivo es corrupción cero. Instalaremos una oficina anticorrupción que ayudará a transparentar las cosas y no gobernar con lunas polarizadas. Esperamos elegir a una persona por concurso para ese trabajo", adelantó Muñoz a RPP.

En la agenda de Muñoz también se encuentra la situación de 400 mil viviendas en la que residen alrededor de dos millones de limeños en situación de precariedad. Y al respecto, el rubro de Vivienda y Desarrollo Urbano ha sido muy modesto en el presupuesto de la MML.

En 2010 se le asignó 38.2 millones de soles, y para 2018 ha subido hasta 97.1 millones de soles.

La precariedad consiste también en la ausencia de servicios como agua potable y desagüe. Estimados del Ministerio de Vivienda y Construcción indican que en Lima serían más de un millón y medios los vecinos privados del agua y de acceso a las redes de desagüe.

En esta línea debe destacarse que la mayor parte de los limeños que no cuenta con los servicios mencionados habita en las afueras de la ciudad, focalizados en las partes altas, donde el agua de los camiones cisterna tiene un valor exagerado.

Además, el alcalde electo Muñoz deberá darle una mirada en profundidad al presupuesto del rubro Medio Ambiente, en el que se incluyen los servicios de desperdicios y el tratamiento de los sólidos, entre otros.

La MML tuvo en 2010 un presupuesto de 38.2 millones en el rubro Medio Ambiente, y subió progresivamente hasta los 121.9 millones de soles en 2018. Es evidente que el crecimiento de la población en dicho periodo supera largamente los fondos destinados para este rubro. Muñoz va a tener que reunirse varias veces con Vizcarra.❧

Reducir niveles de criminalidad y más proyectos de inversión

El último reporte de la División de Estadística de la Policía Nacional, para el segundo trimestre de este año, registró un aumento de las denuncias en la capital.

En Lima se registraron 43 mil 608 denuncias, siendo los delitos más importantes contra el patrimonio, seguridad pública, contra el vida, el cuerpo y la salud, y contra la libertad. Y respecto al delito contra el patrimonio, las modalidades más frecuentes fueron hurto, robo, estafa, usurpación, asalto y robo a vehículos, principalmente.

En relación a la ejecución de proyectos de inversión (ver recuadro), es notorio el aumento en los últimos 18 años.

Se elevó de 470.4 millones de soles a un monto de 2.951 millones de soles para 2018, de acuerdo con cifras oficiales.

Empero, para 2019 el Ministerio de Economía y Finanzas ha previsto un monto de presupuesto inferior, un tema sobre el que necesariamente el presidente Martín Vizcarra y el alcalde Jorge Muñoz deberán abordar en la cita de hoy en Palacio de Gobierno.

TEMAS

