Jorge Muñoz: “Hemos demostrado que no hay un sentimiento elitista”

El candidato de Acción Popular, Jorge Muñoz, se refirió al trabajo que realizó durante su campaña, en la cual fue señalado como la opción elitista. Al respecto, el virtual alcalde de Lima Metropolitana señaló que los resultado de la ONPE revelan que el sentimiento que tiene es de “preocupación”.

“Es natural que se den estos ataques (de ser llamado ‘candidato elitista’), no había que detenerse en ellos, había que caminar proponer y estar cerca a la gente. Eso es lo que nosotros hicimos”, expresó en Canal N.

“Hemos demostrado que no hay un sentimiento elitista, sino un sentimiento de preocupación (...) Vamos a trabajar sobre todo por los invisibles de la ciudad y por toda la ciudad. Necesitamos hacer un trabajo especial de recuperación de muchas cosas, que no se han desarrollado correctamente”, añadió Jorge Muñoz.

Sobre las declaraciones de Daniel Urresti, quien perdió las elecciones; Jorge Muñoz indicó que no se le debe prestar “ni dos segundos de atención”. Como se sabe el exministro del Interior dijo que con el triunfo de Muñoz Wells “los choros eran los más felices”.



“Yo no me quiero detener a calificar algo que no tiene sustento y que no le tenemos que prestar ni dos segundos de atención. Lo que puedo decir como Jorge Muñoz es que vamos a poner el máximo énfasis para poder tener una ciudad segura”, resaltó.

En esa línea, Jorge Muñoz recordó los reconocimientos que ha obtenido el distrito de Miraflores sobre seguridad ciudadana, bajo su mandato.

“Una de las cosas más valiosas es que la práctica con muchos elementos de prevención en seguridad ciudadana ha sido reconocida como una de las más exitosas a nivel de América. Nos ponen como un ejemplo de lo que se debe de hacer desde una perspectiva de las municipalidades”, sostuvo Jorge Muñoz.

“En la elección de ayer no se estaba eligiendo al ministro del Interior (...) La gente no quiere a alguien que diga que otros hagan mi trabajo, lo que la gente quiere es alguien que lidere y yo voy a liderar. Sé como hacerlo”, resaltó el futuro alcalde Lima, Jorge Muñoz.