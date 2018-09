Legislativo no se comprometió ni con las fechas ni el Referéndum

Luego de que el Pleno diera el voto de confianza al gabinete que preside César Villanueva, la mira está puesta en si el Congreso respetará o no el acuerdo tomado en la Junta de Portavoces, según el cual los tres proyectos de reforma política pendientes deberán ser aprobados, como fecha máxima, el 4 de octubre.

Es decir, en estos momentos el Gobierno depende de la buena voluntad del Parlamento –dominado por Fuerza Popular– para que estas iniciativas puedan ser llevadas a referéndum el próximo 9 de diciembre, cuando se celebre la segunda vuelta regional.

El Legislativo ya aprobó la iniciativa de reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Quedan por ser debatidos tres proyectos más: el que prohíbe la reelección inmediata de los congresistas, el que propone el retorno a la bicameralidad con la implementación de una Cámara de Senadores, y el que regula los aportes privados a las agrupaciones políticas.

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva (leer entrevista aparte), dijo que el Congreso cometería un "desatino" si es que no honrara su compromiso de aprobar los proyectos restantes hasta el 4 de octubre.

SOSPECHAS Y DUDAS

Las declaraciones de Villanueva muestran el ánimo en las filas del régimen. Saben que dependen de que el fujimorismo quiera cumplir con lo establecido en la Junta de Portavoces.

No ayudan tampoco las declaraciones de fujimoristas como Rosa Bartra, quien ayer no confirmó que su partido apoyará las reformas antes del 4 de octubre.

Ante la insistencia de periodistas, dijo: "Vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para poder arreglar los proyectos de ley que envió el Ejecutivo".

Es más. Bartra, quien preside la Comisión de Constitución, que es pieza clave en el debate de los proyectos, insistió en una supuesta amenaza de golpe de Estado, una frase (sin mayor sentido) lanzada el miércoles por su lideresa, Keiko Fujimori.

"Creo en la separación de poderes y cada poder tiene su trabajo, y creo que cuando uno se quiere irrogar todo el poder y actuar presionando a los demás, usurpando incluso prerrogativas que son del Poder Legislativo, perfectamente estamos hablando de la posibilidad de un golpe", declaró Bartra.

A ESPERAR

En ese contexto, hay quienes han alzado la ceja y advertido que no es nada seguro que los proyectos lleguen a estar listos y aprobados el 4 de octubre.

Uno de ellos es el congresista de Peruanos Por el Kambio Juan Sheput. Consultado por La República, señaló que él espera que el Congreso "honre" su compromiso de llegar a la fecha pactada.

"En estas circunstancias, prefiero ver el vaso medio lleno. Creo que el Parlamento va a honrar su compromiso de respetar el 4 de octubre como fecha límite. Pero lo ideal hubiera sido no depender de la buena voluntad (del Parlamento) sino especificar una fecha (en el acuerdo del miércoles)", manifestó.

Por su parte, la conductora de 'Sin Guion', Rosa María Palacios, dijo que, en realidad, el Legislativo no se ha comprometido con hacer el referéndum y tampoco ha garantizado las reformas.

"Se presentó un texto que decía que sobre la base de dos ejes de la política general de gobierno acordó su voto de confianza al Consejo de Ministros. No dicen qué contienen los ejes, acá no están las reformas, los cuatro proyectos, no hay un referéndum, ni un plazo", recalcó.

Y añadió que, a la hora de redactar la moción, se ha aprobado el criterio fujimorista y no el del gobierno y el presidente Vizcarra. Palacios duda de que, finalmente, vaya a realizarse la consulta popular porque no hay "compromiso de nada".❧

OBSTRUYEN

NO HUBO SESIÓN. Comisión de Constitución suspendió el debate sobre el proyecto de bicameralidad. La sesión extraordinaria del grupo de trabajo estaba programada para ayer a las 9:30 de la mañana. Fuentes señalaron a La República que tomaron la decisión por falta de quórum, ya que sus miembros estaban en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Néstor Popolizio

Canciller de la República

“Estamos haciendo lo que manda la ley de leyes. La cuestión de confianza es parte de la materia constitucional y evidencia el juego democrático que hay”.