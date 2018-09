Vizcarra: "Vamos a combatir la corrupción cuando exista conciencia colectiva"

A un día de que el Congreso aprobara la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo, el presidente Martín Vizcarra expresó que una de sus principales labores será "desterrar la corrupción". Palabras que brindó tras recibir el grado de Doctor Honoris Causa en la Universidad Católica Santa María de Arequipa.

"Si es que [...] en Moquegua logramos mejorar la educación, vamos a lograr combatir la corrupción (en el Perú), que es el principal flagelo que tiene el país, cuando exista una conciencia colectiva nacional", declaró el mandatario durante su discurso.

Asimismo, el jefe de Estado expresó que "hasta hace poco se pensaba que la corrupción era problema de otros", agregando que los peruanos ya se están dando cuenta que "la corrupción nos afecta a todos" y que "si no la combatimos, si no la confrontamos, cualquier esfuerzo que hagamos podrá tener esfuerzo en el corto plazo, pero no en el mediano y largo plazo".

"Tenemos que desterrar la corrupción. Pero eso no se va a lograr si es que no es una decisión de todos los peruanos. Por eso tengo tanta fe y tanta confianza en el futuro del país. Porque estamos identificando ese mal como uno de los principales a combatir. Si combatimos la corrupción, vamos a combatir no solo el presupuesto que se pierde. Eso es importante, pero más importante es recuperar la moral. Los peruanos somos honestos. Que no nos vengan a decir que como hay 3 o 4 corruptos, todos somos corruptos", sostuvo Martín Vizcarra.

"En consecuencia, este tipo de acciones que hemos tomado, son muy significativas porque han dado resultados, realmente extraordinarios. Nos permite, como resultado alcanzado, hacerlos en el contexto nacional", dijo en otro momento.

Durante su intervención, el mandatario expresó que "en la vida todo se logra con esfuerzo. Nada del cielo. Para lograr objetivos tienes que trabajar intensamente" refiriéndose a los jóvenes de la Universidad Católica Santa María de Arequipa, haciendo mención a los logros obtenidos durante su vida profesional, en base a "esfuerzo y trabajo".