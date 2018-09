“La cuestión de confianza es una reacción política adecuada”

¿Cómo evalúa el mensaje a la nación del presidente?

Desde el punto de vista constitucional, el mensaje se encuentra respaldado, es decir, la decisión del presidente de enviar al Congreso al titular del Consejo de Ministros para que haga cuestión de confianza respecto de las propuestas que él presentó, eso tiene un respaldo constitucional. Desde el punto de vista jurídico no hay objeción. Desde el punto de vista político, creo que es una reacción política adecuada, porque de esta manera vuelve a retomar el liderazgo y atender los justos reclamos de la ciudadanía frente a la escandalosa situación que atravesamos en el aspecto de un sistema de justicia colapsado.

En marzo se cambió el reglamento del Congreso sobre la cuestión de confianza.

En el Artículo 133 la Constitución precisa cómo se ejercita el planteamiento de la cuestión de confianza y no establece ninguna limitación para su ejercicio, por lo tanto, cualquier cachimbo de cualquier facultad de Derecho sabe que prima la Constitución y que ninguna norma de menor jerarquía puede atentar en contra de la Constitución. Lo que hizo el señor Mulder, con el apoyo de la fuerza bruta de los votos de Fuerza Popular, fue romper el equilibrio de los poderes del Estado mediante este reglamento.

¿Qué pasa si el Congreso se niega a extender el voto calificando a la cuestión de confianza de ser inconstitucional?

Si esto pasa, el presidente puede disolver el Congreso, pero no a la fuerza bruta como Fujimori y Montesinos. El decreto de disolución del congreso, según la Constitución, obliga a fijar la fecha de las elecciones para elegir al nuevo Congreso que va a reemplazar al disuelto y durante ese periodo lo que no se disuelve es la Comisión Permanente del Congreso que sigue en funciones, o sea, no es tampoco la desaparición total del Parlamento porque sigue en funciones la Comisión Permanente. Ante esa eventualidad, el presidente gobierna mediante decretos –eso es lo que señala la Constitución– y el Parlamento elegido completa el periodo hasta el 2021.

¿Qué podemos esperar de hoy al miércoles en la sesión?

No creo, porque hasta ahora el fujimorismo y el aprismo se han negado a fijar la fecha del referéndum. Se ha pedido que éste se realice en diciembre y creo que ese es un punto del planteamiento de la cuestión de confianza que debe precisar el presidente del Consejo de Ministros el día miércoles.❧