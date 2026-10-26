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Notas de Prensa

Sismos, huaicos e inundaciones en Perú: ¿qué seguros protegen tu vivienda, vehículo y familia?

Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), en lo que va del 2026 se han registrado más de 600 sismos en el territorio nacional, mientras que el ENFEN mantiene la alerta por un posible Fenómeno El Niño de magnitud fuerte a extraordinaria hasta abril de 2027.

Ante estos desastres, es crucial que las familias peruanas conozcan las coberturas de sus seguros. Foto: difusión.
Ante estos desastres, es crucial que las familias peruanas conozcan las coberturas de sus seguros. Foto: difusión.
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De acuerdo con las últimas cifras del Instituto Geofísico del Perú (IGP), en lo que va del 2026 se han registrado más de 600 sismos en el país, con Lima entre las ciudades con mayor recurrencia. A ello se suma el escenario del Fenómeno El Niño, que para el verano 2026-2027 podría generar lluvias intensas, huaicos e inundaciones en la costa norte y central. Un escenario de riesgo múltiple para el que la mayoría de familias peruanas no sabe cómo responder desde el lado de sus seguros.

En el marco del mes en el que conmemoramos el Día Internacional para la Reducción de los Desastres, cobra especial relevancia conocer qué coberturas pueden activarse cuando un sismo, un huaico o una inundación afectan a la vivienda, al vehículo o a la salud de la familia.

“Un desastre natural no impacta un solo aspecto de la vida de una familia: puede dañar la vivienda, el vehículo, la salud e incluso comprometer los créditos vigentes. Por eso desde Mapfre siempre recomendamos que las personas revisen todas las coberturas que tienen contratadas, muchas veces sin saberlo, para poder activarlas de forma oportuna cuando más se necesitan”, señaló Laura Arboleda, Directora de Riesgos Generales de Mapfre Perú.

Por ello, la especialista de Mapfre comparte los cinco seguros que se pueden activar ante un sismo fuerte, un huaico o una inundación en el Perú:

  • Seguro de Hogar: Es la primera cobertura a considerar. Protege la estructura de la vivienda (paredes, techos, pisos e instalaciones fijas) y, según la póliza, también podría incluir el contenido: muebles, electrodomésticos y objetos personales. Cubre daños por sismo, inundación, huaicos, incendio y colapso, y en muchos casos incluye gastos de alojamiento temporal si la vivienda queda inhabitable.
  • Seguro Vehicular: Muchos conductores no saben que su póliza también los protege frente a fenómenos naturales. Si el auto queda dañado por un derrumbe tras un sismo, por la caída de un muro o por la inundación de una vía, el seguro vehicular con cobertura contra desastres naturales cubre los daños materiales. Es clave revisar si tu póliza incluye esta cobertura específica.
  • Seguro de Salud: Ante lesiones por caídas, golpes de objetos, cortes o cualquier emergencia derivada de un sismo o un desastre climático, el seguro de salud cubre atención médica inmediata, hospitalización, cirugías y medicamentos. En una emergencia masiva, contar con un seguro privado agiliza el acceso a clínicas y evita depender exclusivamente de la saturación del sistema público.
  • Seguro de Desgravamen (endosado al crédito hipotecario o de consumo): Si el titular de un crédito fallece o queda con invalidez total y permanente, el seguro de desgravamen cancela la deuda pendiente, evitando que los herederos hereden también las obligaciones financieras. Es una cobertura obligatoria en la mayoría de créditos, pero pocas familias la revisan hasta que el evento ocurre.
  • Seguro de Vida: En los casos más graves, un seguro de vida permite que la familia reciba una indemnización que le da soporte económico frente a la pérdida del principal generador de ingresos. El Seguro de Vida de Mapfre garantiza que el hogar cuente con recursos para reorganizarse en los meses siguientes al evento y evitar una crisis financiera que se sume a la emocional.

“Lo más importante ante un sismo, huaico o inundación es actuar rápido. Después de asegurar la integridad de la familia, hay que contactar a la aseguradora en las primeras 24 a 48 horas, documentar todos los daños con fotos y videos, y guardar los recibos de gastos de emergencia. Esa documentación agiliza enormemente el proceso de compensación”, agregó Arboleda de Mapfre Perú.

Participar en el simulacro nacional, conocer las rutas de evacuación y preparar la mochila de emergencia son medidas esenciales. Pero en paralelo, saber qué coberturas se tienen contratadas y cómo activarlas es lo que marca la diferencia entre poder reconstruir la vida en pocos meses o cargar con las consecuencias económicas por años.

Acerca de Mapfre

Mapfre es una aseguradora global. Es la mayor aseguradora española en el mundo y sexto puesto entre las mayores de Europa por volumen de negocio. En Latinoamérica, se destaca como el grupo asegurador multinacional líder de la región. Además, ha sido reconocida por IZO como la Mejor Compañía de Seguros de Perú e Iberoamérica en el BCX 2025, y por tercer año consecutivo como la aseguradora con la mejor experiencia del cliente en Perú por Datum Internacional y CX Latam Group en el XPI 2026.

Este 2026, Mapfre se renovó con una nueva identidad de marca que combina su esencia y tradición con modernidad para proyectar mejor todo lo que es y hace para cumplir su propósito: cuidar lo que te importa. Conoce más en mapfrebrand.com

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

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