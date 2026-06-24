OSINFOR presenta ARBOR, la nueva herramienta de IA que identifica árboles de shihuahuaco mediante drones

El Perú avanza en la conservación de sus bosques con ARBOR, una herramienta innovadora basada en inteligencia artificial. Fuente: difusión.

El Perú avanza en la conservación de sus bosques con ARBOR, una herramienta innovadora basada en inteligencia artificial. Fuente: difusión.

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El Perú dio un paso importante en la vigilancia y conservación de sus bosques con la presentación de ARBOR, una innovadora herramienta basada en inteligencia artificial desarrollada por el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR) en colaboración con la Universidad de Sheffield, del Reino Unido.

El sistema funciona como un complemento del software geográfico QGIS y permite identificar especies forestales mediante imágenes captadas por drones.

La implementación de ARBOR marca un cambio en la forma de monitorear los recursos forestales. Mientras que las tecnologías utilizadas hasta ahora se enfocaban principalmente en detectar la pérdida de cobertura boscosa o la tala ilegal, esta nueva herramienta permitirá conocer qué especies existen en determinadas áreas, dónde se encuentran y cómo están siendo aprovechadas.

Protección para el shihuahuaco

En su primera etapa, el sistema ha sido entrenado para reconocer árboles de shihuahuaco, una especie emblemática de la Amazonía peruana cuyo comercio internacional está sujeto a controles especiales. Mediante algoritmos de inteligencia artificial, ARBOR analiza las imágenes aéreas, delimita automáticamente las copas de los árboles e identifica patrones específicos que permiten distinguir esta especie de otras presentes en el bosque.

Desarrollada por OSINFOR y la Universidad de Sheffield, permite identificar especies mediante drones. Fuente: difusión.

El desarrollo de la herramienta se sustenta en años de información recopilada por el propio OSINFOR durante sus labores de supervisión. Para entrenar el modelo se utilizaron 176 ortomosaicos obtenidos mediante sobrevuelos con drones y registros de 1,883 árboles, incluidos más de 700 ejemplares de shihuahuaco. Además, ARBOR fue validado recientemente en condiciones reales de bosque en el Centro Experimental Alexander von Humboldt, en Ucayali.

Mejores decisiones para la conservación

En diálogo con La República, el jefe de OSINFOR, Williams Arellano, reslató que la herramienta permitirá ubicar con mayor precisión los árboles de shihuahuaco y conocer su estado de conservación, fortaleciendo las acciones de supervisión forestal.

Asimismo, facilitará la realización y verificación de censos forestales a gran escala, brindando un soporte tecnológico para validar la información reportada por los usuarios forestales y mejorar la toma de decisiones orientadas al manejo sostenible de los bosques peruanos.