¿Por qué Forever 21 desapareció del Perú tras competir por 10 años con Falabella, Ripley y H&M?

Desde su llegada en 2014, Forever 21 destacó como una de las marcas de moda rápida favoritas en Perú, consolidándose entre las preferidas del público juvenil, con puntos de venta en centros comerciales de alto tráfico como Real Plaza Salaverry y Jockey Plaza. Sin embargo, la feroz competencia con otras tiendas como H&M, Falabella y Ripley, sumada a la crisis financiera global de la marca, llevó a la cadena a cerrar su última tienda en el país, lo que significó el fin de una era para las y los seguidores locales de la marca estadounidense.

El Jockey Plaza albergaba una de sus sedes en Lima Metropolitana. Foto: City Perú

¿A qué se debe el cierre definitivo de la marca en el Perú?

Aunque Forever 21 captó la atención del público peruano con altos niveles de ventas tras su llegada en 2014, la marca no pudo mantener su impulso inicial. Según PeruRetail, la pandemia de COVID-19 y la recesión económica consecuente, junto con la feroz competencia de otras tiendas y plataformas de comercio electrónico, afectaron de manera significativa sus operaciones, lo que redujo su participación en el mercado.

La epidemia de COVID-19, que sacudió al mundo, generó pérdidas económicas devastadoras. Por ejemplo, en su momento de mayor apogeo, la marca registraba ingresos de entre US$ 1.200 y US$ 2.000 por m² en períodos de alta demanda. Sin embargo, para 2023, estas cifras se redujeron drásticamente a un rango de entre US$ 400 y US$ 420 por m².

Asimismo, gran parte de su notable declive se debe a que la empresa se declaró en bancarrota en Estados Unidos en 2019. En ese momento, planeaba cerrar 178 tiendas en el país norteamericano, así como otras en Europa y Asia. No obstante, su intención era mantener la presencia en América Latina.

Posteriormente, la empresa fue adquirida por Authentic Brands Group (ABG) por 81 millones de dólares. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por revitalizar la marca, los resultados no han cumplido con el objetivo de sacarla a flote de la crisis.

La recesión económica que afecta al país fue otro factor determinante en el cierre de Forever 21. La disminución del poder adquisitivo y la cautela de las y los consumidores ante la incertidumbre económica hicieron que muchas marcas, incluida esta, enfrentaran mayores dificultades para mantener sus operaciones en el mercado peruano.

Cierre también en otros países

Forever 21 no solo ha cerrado sus puertas en Perú, sino que también ha reducido su presencia en otros países de América Latina. La marca enfrentó dificultades similares en mercados como Colombia y Chile, donde los desafíos económicos locales, sumados a los efectos de la pandemia y la expansión de competidores locales e internacionales, llevaron a la compañía a cesar sus operaciones en estas regiones.

n febrero de este año, la marca decidió cerrar sus últimas tres tiendas de un total de seis que operaban en Chile. Este movimiento se suma a su reciente anuncio de salida de Colombia, donde inició el cierre de su tienda principal en Bogotá y otras ciudades del país, con descuentos de hasta el 70 % para liquidar inventario.

¿Qué prendas vende Forever 21?

Forever 21 es una tienda de moda que ofrece una amplia variedad de prendas y accesorios para hombres y mujeres. Venden vestidos, blusas, tops, pantalones, jeans, faldas, chaquetas, abrigos, suéteres, ropa deportiva para mujeres, y camisas, pantalones y ropa deportiva para hombres. Además, tienen accesorios como bolsos, sombreros, bufandas, cinturones, joyería y relojes. También disponen de ropa interior, pijamas, lencería y productos de belleza.