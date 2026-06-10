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Notas de Prensa

Grupo Santa Elena impulsa campaña solidaria en favor de la Casa Ronald McDonald de Perú

'Bandeja que Dona' busca recaudar S/ 10,000 durante junio para apoyar a niños y familias que atraviesan tratamientos médicos lejos de sus hogares

La campaña busca generar un impacto social mediante la compra de productos alimenticios de calidad. Fuente: difusión.
La campaña busca generar un impacto social mediante la compra de productos alimenticios de calidad. Fuente: difusión.
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Con el objetivo de convertir el consumo en una oportunidad de ayuda, Grupo Santa Elena presentó 'Bandeja que Dona', una campaña de responsabilidad social que beneficiará directamente a la Casa Ronald McDonald del Perú.

La iniciativa consiste en donar S/ 1 por cada bandeja de piernas Artisan vendida durante todo el mes de junio. La meta de la campaña es recaudar S/ 10,000, monto que será entregado íntegramente como donación directa al hogar de la Casa Ronald McDonald del Perú.

Artisan es la marca libre de antibióticos de Grupo Santa Elena, comprometida con el bienestar animal y con promover una alimentación más consciente y de calidad para las familias peruanas.

En esa línea, 'Bandeja que Dona' busca darle un propósito solidario a las tradicionales bandejas de piernas Artisan, un producto ya reconocido y valorado por los consumidores, y convertir cada compra en una oportunidad de ayudar.

Los consumidores podrán encontrar el producto en los principales supermercados, tiendas y delivery de Avinka, así como en aplicativos de delivery en Lima Metropolitana durante toda la campaña.

Desde Grupo Santa Elena señalaron que el objetivo principal de esta iniciativa es demostrar que una marca de consumo masivo puede convertirse en un puente real entre quienes compran y quienes más lo necesitan.

PUEDES VER: Casa Ronald McDonald en busca de ampliar su albergue en Surco | Notas de Prensa | La República

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La empresa destacó que la relación con la Casa Ronald McDonald del Perú se viene fortaleciendo desde hace varios años y que, desde 2025, mantienen una alianza formal que incluye donaciones mensuales de pollo y huevo para sus hogares.

A ello también se suman actividades de voluntariado corporativo, en las que colaboradores de la empresa visitan sus casas y participan activamente en distintas iniciativas solidarias.

La Casa Ronald McDonald del Perú brinda alojamiento y soporte a familias de escasos recursos cuyos hijos atraviesan tratamientos médicos complejos lejos de sus ciudades de origen, para que no tengan que preocuparse por dónde dormir o qué comer durante este difícil proceso.

“Creemos que las marcas tienen el poder y la responsabilidad de ser agentes de cambio. Queremos recordarle a cada consumidor que su elección importa y que detrás de cada compra existe una familia que recibe apoyo y una comunidad que se une”, señaló Ángela Castillo, gerente de Marketing, Retail e Innovación de Grupo Santa Elena.

La empresa explicó que la decisión de trabajar junto a la Casa Ronald McDonald del Perú responde a una coincidencia natural de valores: ambas organizaciones buscan contribuir al bienestar de las familias y reducir las brechas de seguridad alimentaria, el mismo compromiso que guía el propósito de la empresa de nutrir con integridad, no solo a través de sus productos, sino también mediante un impacto real en las comunidades que las rodean.

Finalmente, la reconocida empresa nacional adelantó que este 2026 tiene previsto impulsar nuevas iniciativas de responsabilidad social.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

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