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Notas de Prensa

Jurado Electoral Lambayeque se prepara para brindar garantías a los electores este 12 de abril

El Jurado Electoral Especial de Lambayeque se reunió el 6 de abril con autoridades locales para coordinar la seguridad de la jornada electoral del 12 de abril. Participaron subprefectos y comisarios.

Durante el encuentro, se acordaron acciones como operativos de ley seca, retiro de propaganda electoral y el mantenimiento de vías afectadas. Fuente: Difusión.
Durante el encuentro, se acordaron acciones como operativos de ley seca, retiro de propaganda electoral y el mantenimiento de vías afectadas. Fuente: Difusión.

El Jurado Electoral Especial de Lambayeque realizó el 6 de abril una reunión de coordinación con subprefectos y comisarios de distintos distritos de la región, con el objetivo de prevenir conflictos y asegurar que la jornada electoral del próximo 12 de abril se desarrolle con orden y seguridad. Participaron autoridades de Incahuasi, Kañaris, Pomalca, Lambayeque, Ferreñafe, Zaña y José Leonardo Ortiz, además de representantes de la Policía Nacional y la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales. Entre ellos estuvieron el comisario comandante PNP Jason La Torre Neyra por Lambayeque, el comisario comandante PNP Javier Malca Torres por JLO, la jefa de la ODPE Lambayeque Ethel Moreno García y los subprefectos Esperanza Arbaiza Medina, Julián Manayay Vilcabana, Wilson Tantarico Lucero, Betty Girón Rodríguez, Fary Rachumi Piscoya, Liset Yrigoin Vásquez y María Guarnizo Culquicondor.

Durante la reunión se acordó apoyar los operativos de ley seca y el retiro de propaganda electoral, mantener comunicación constante con el jurado antes y durante la jornada, y solicitar al Gobierno Regional y a la Municipalidad de Salas el mantenimiento de las vías de acceso afectadas por las lluvias para garantizar el traslado seguro hacia los locales de votación. Asimismo, las subprefecturas de Lambayeque, Ferreñafe y Chiclayo informarán al jurado sobre las solicitudes de garantías presentadas por las organizaciones políticas para la realización de mítines de cierre de campaña.

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El jurado reafirmó su compromiso con las autoridades locales y la Policía para evitar conflictos electorales. Fuente: Difusión.

El jurado, encabezado por el Dr. José Rodríguez Tanta y la miembro Gladys Cecilia Martino Aldana, reafirmó su compromiso de mantener coordinación permanente con las autoridades locales y policiales para prever posibles conflictos electorales. Se dispuso además las medidas de resguardo de los locales de votación antes, durante y después del proceso, con monitoreo las 24 horas del día.

Con estas medidas, Lambayeque se prepara para brindar todas las garantías necesarias a los electores, asegurando que el próximo 12 de abril puedan ejercer su derecho al voto en un ambiente seguro, ordenado y transparente.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

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