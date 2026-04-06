Jurado Electoral Especial Lambayeque participó en simulacro electoral

La jornada incluyó la verificación del software electoral, puesta en cero de servidores y procesamiento de actas de prueba. Fuente: Difusión.

La jornada incluyó la verificación del software electoral, puesta en cero de servidores y procesamiento de actas de prueba. Fuente: Difusión.

En coordinación con las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) de Lambayeque y de José Leonardo Ortiz, se desarrolló el simulacro oficial del Sistema de Cómputo Electoral, con el objetivo de garantizar la transparencia y confiabilidad de los comicios del próximo 12 de abril.

La jornada inició con la verificación del software electoral y la puesta en cero de los servidores, procedimiento que asegura que el sistema se encuentre limpio y sin actas procesadas antes de iniciar el cómputo oficial. Posteriormente se procesaron actas de prueba, que incluyeron digitalización, registro de información, control de calidad y verificación de datos, comprobando el funcionamiento integral del sistema.

El simulacro concluyó exitosamente con la presencia de autoridades del Jurado Electoral Especial y supervisores de las ODPE. Fuente: Difusión.

El simulacro se llevó a cabo de manera satisfactoria y también se verificó la disponibilidad de generadores eléctricos de respaldo en ambas sedes, garantizando la continuidad del proceso ante cualquier eventualidad.

En Lambayeque, la actividad contó con la presencia del presidente del Jurado Electoral Especial (JEE), doctor Rodríguez Tanta, acompañado de los miembros del colegiado. En José Leonardo Ortiz, participó el segundo miembro del JEE Lambayeque, doctor Juan Carlos Izarra, junto al equipo técnico correspondiente.

Asimismo, estuvieron presentes las jefas de ambas ODPE, quienes supervisaron el correcto desarrollo de las actividades, reafirmando el compromiso institucional de velar por elecciones íntegras y transparentes.