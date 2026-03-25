JNE convoca a periodistas y comunicadores para fortalecer la transparencia electoral

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a través del Jurado Electoral Especial de Lambayeque, ha lanzado una convocatoria que busca reunir a periodistas y comunicadores en una jornada de capacitación destinada a reforzar la transparencia y la confianza ciudadana en el proceso electoral. La actividad se realizará el 30 de marzo de 2026 a las 3.30 p. m., en el Auditorio de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, y será de carácter presencial.

La iniciativa tiene como objetivo brindar a los profesionales de la comunicación información clara y actualizada sobre los procedimientos electorales, especialmente en lo relacionado con el recuento de votos y la difusión de datos oficiales. El JNE reconoce que la labor de los medios es esencial para garantizar que la ciudadanía reciba mensajes veraces y oportunos, evitando confusiones o conflictos durante la jornada electoral.

En esta ocasión, la exposición estará a cargo del doctor Edilberto José Rodríguez Tanta, Presidente del Jurado Electoral Especial de Lambayeque, quien compartirá su experiencia y conocimientos sobre los aspectos más relevantes del proceso electoral. Su participación busca no solo transmitir información técnica, sino también generar un espacio de diálogo con los comunicadores, resaltando la importancia de su rol como puente entre las instituciones y la ciudadanía.

Se espera que la jornada tenga un ambiente participativo y enriquecedor, donde los periodistas puedan plantear sus inquietudes y fortalecer sus capacidades para informar con responsabilidad. El encuentro promete convertirse en un momento clave para reafirmar el compromiso de los medios con la democracia, consolidando un entorno informativo transparente y confiable.

Con esta convocatoria, el JNE reafirma que la comunicación es un pilar fundamental de la vida democrática, y que cada voz informada contribuye a que cada voto sea respetado y cada ciudadano se sienta parte activa de la construcción de un país más justo y transparente.