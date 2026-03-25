HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Candidato a diputado del partido Fe en el Perú es asesinado en Chorrillos
Candidato a diputado del partido Fe en el Perú es asesinado en Chorrillos     Candidato a diputado del partido Fe en el Perú es asesinado en Chorrillos     Candidato a diputado del partido Fe en el Perú es asesinado en Chorrillos     
EN VIVO

Luis Miguel Llanos "Van Damme" denunciado por violencia | Arde Troya con Juliana Oxenford

Notas de Prensa

JNE convoca a periodistas y comunicadores para fortalecer la transparencia electoral

El Jurado Nacional de Elecciones convoca a periodistas a una jornada de capacitación el 30 de marzo de 2026, en Lambayeque, para reforzar la confianza en el proceso electoral.

Se busca promover la responsabilidad informativa en los medios. Fuente: Difusión.
Se busca promover la responsabilidad informativa en los medios. Fuente: Difusión.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a través del Jurado Electoral Especial de Lambayeque, ha lanzado una convocatoria que busca reunir a periodistas y comunicadores en una jornada de capacitación destinada a reforzar la transparencia y la confianza ciudadana en el proceso electoral. La actividad se realizará el 30 de marzo de 2026 a las 3.30 p. m., en el Auditorio de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, y será de carácter presencial.

La iniciativa tiene como objetivo brindar a los profesionales de la comunicación información clara y actualizada sobre los procedimientos electorales, especialmente en lo relacionado con el recuento de votos y la difusión de datos oficiales. El JNE reconoce que la labor de los medios es esencial para garantizar que la ciudadanía reciba mensajes veraces y oportunos, evitando confusiones o conflictos durante la jornada electoral.

En esta ocasión, la exposición estará a cargo del doctor Edilberto José Rodríguez Tanta, Presidente del Jurado Electoral Especial de Lambayeque, quien compartirá su experiencia y conocimientos sobre los aspectos más relevantes del proceso electoral. Su participación busca no solo transmitir información técnica, sino también generar un espacio de diálogo con los comunicadores, resaltando la importancia de su rol como puente entre las instituciones y la ciudadanía.

Se espera que la jornada tenga un ambiente participativo y enriquecedor, donde los periodistas puedan plantear sus inquietudes y fortalecer sus capacidades para informar con responsabilidad. El encuentro promete convertirse en un momento clave para reafirmar el compromiso de los medios con la democracia, consolidando un entorno informativo transparente y confiable.

Con esta convocatoria, el JNE reafirma que la comunicación es un pilar fundamental de la vida democrática, y que cada voz informada contribuye a que cada voto sea respetado y cada ciudadano se sienta parte activa de la construcción de un país más justo y transparente.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

Notas relacionadas
Gilbert Infante, candidato a diputado del partido Fe en el Perú, es asesinado en Chorrillos

Gilbert Infante, candidato a diputado del partido Fe en el Perú, es asesinado en Chorrillos

LEER MÁS
Debate presidencial 2026: los 12 candidatos que participarán este miércoles 25 de marzo en la tercera fecha

Debate presidencial 2026: los 12 candidatos que participarán este miércoles 25 de marzo en la tercera fecha

LEER MÁS
Debate presidencial 2026 del 25 de marzo: a qué hora empieza, candidatos y temas de la jornada 3

Debate presidencial 2026 del 25 de marzo: a qué hora empieza, candidatos y temas de la jornada 3

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Clínica San Juan de Dios Piura celebra el Día Mundial del Síndrome de Down

Clínica San Juan de Dios Piura celebra el Día Mundial del Síndrome de Down

LEER MÁS
La Agencia de Cooperación Internacional del Japón impulsa oportunidades para mujeres emprendedoras en el Perú de la mano con Caja Arequipa

La Agencia de Cooperación Internacional del Japón impulsa oportunidades para mujeres emprendedoras en el Perú de la mano con Caja Arequipa

LEER MÁS
“Sonidos del Japón”, espectáculo que inaugura la temporada de conciertos del Centro de las Artes de la San Pablo

“Sonidos del Japón”, espectáculo que inaugura la temporada de conciertos del Centro de las Artes de la San Pablo

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delcy Rodríguez destituye a embajador de Venezuela ante la ONU y continúa con los cambios en su gobierno

Debate presidencial 2026 EN VIVO HOY, miércoles 25 de marzo: tercera fecha con Keiko Fujimori, Jorge Nieto y otros 10 candidatos

Michelle Bachelet mantiene su candidatura para dirigir la ONU pese a que Kast retiró el apoyo de Chile

Notas de Prensa

Clínica San Juan de Dios Piura celebra el Día Mundial del Síndrome de Down

La Agencia de Cooperación Internacional del Japón impulsa oportunidades para mujeres emprendedoras en el Perú de la mano con Caja Arequipa

“Sonidos del Japón”, espectáculo que inaugura la temporada de conciertos del Centro de las Artes de la San Pablo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Debate presidencial 2026 EN VIVO HOY, miércoles 25 de marzo: tercera fecha con Keiko Fujimori, Jorge Nieto y otros 10 candidatos

Gilbert Infante, candidato a diputado del partido Fe en el Perú, es asesinado en Chorrillos

Deflagración en Camisea en Cusco reabre debate por rol del Estado y olvido a comunidad de Megatoni

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025