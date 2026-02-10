Senace aprueba segunda modificación del estudio de impacto ambiental y social de Cerro Verde tras rigurosa evaluación técnica

Como resultado de una rigurosa evaluación técnica que demandó un detallado análisis por parte de diversas entidades estatales, así como un trabajo sostenido por parte del equipo humano de Cerro Verde, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) aprobó la Segunda Modificación del Estudio de Impacto Ambiental y Social de la Unidad de Producción Cerro Verde, según se informó a través de la Resolución Directoral Nº 00014-2026-SENACE-PE/DEAR, emitida el 06 de febrero.

Esta aprobación permitirá viabilizar una inversión aproximada de US$ 2100 millones a lo largo de los próximos años, lo que hará que Cerro Verde extienda sus operaciones en Arequipa más allá del plazo previsto inicialmente para el año 2045, el mismo que se extenderá ahora hasta el año 2053.

El objetivo principal es optimizar y sostener en el tiempo la actual infraestructura y procesos productivos que realiza la empresa minera, los mismos que cumplen con los más altos estándares ambientales, técnicos y sociales. De esta manera, se podrá incrementar la capacidad de procesamiento de concentrados de 408 mil a 420 mil toneladas por día, generando mayores recursos económicos para la región a través de pago de impuestos, regalías y distribución del canon minero (50% del impuesto a la renta).

Algunas de las principales modificaciones aprobadas serán la elaboración de un nuevo plan de minado y producción de mineral; el mejoramiento de la actual infraestructura de producción e incremento de capacidad de procesamiento; y la ampliación de la infraestructura de beneficio de la plataforma de lixiviación PAD 4B; entre otros. Cabe señalar que estas modificaciones fueron diseñadas bajo estrictos protocolos de calidad, que garantizan condiciones seguras para los trabajadores.

Cerro Verde reafirma su compromiso con el país y con Arequipa, agradece al SENACE y a las entidades opinantes por su evaluación, así como a las más de 40,000 personas que participaron activamente en el proceso de participación ciudadana. Además, confía en que esta aprobación le permitirá seguir trabajando, de la mano con las autoridades y la población local, en el esfuerzo por hacer que sus actividades mineras sigan contribuyendo a generar desarrollo sostenible para la región.