Notas de Prensa

Club Jetour Perú obtiene el primer puesto global en creatividad en el Jetour Global Fan Festival 2025

La delegación peruana fue reconocida en varias categorías durante el encuentro realizado en Liwa (EAU).

El club peruano recibió el primer puesto global en el Best Club Event Creativity Award. Fuente: Difusión.
El Club Jetour Perú participó en el Jetour Global Fan Festival 2025, realizado el pasado diciembre 2025 en el contexto del gran evento Liwa International Festival 2026 en Emiratos Árabes Unidos. El evento reunió a comunidades internacionales de la marca en una agenda de exhibición y experiencias para usuarios, con activaciones de alto despliegue y presentaciones institucionales.

En este marco, Jetour Perú fue reconocido con el primer puesto global en el Best Club Event Creativity Award, distinción que premia a los clubes de la marca con las iniciativas y activaciones más creativas a nivel internacional.

Además, la marca obtuvo el primer puesto a nivel Latam en “Key Opinion Customer” con Erick Elera; el primer puesto Latam y sexto puesto a nivel mundial en “Key Opinion Spreaders” con Flavia Carpio.

Estos reconocimientos destacan la influencia basada en experiencia real con la marca, credibilidad y capacidad de recomendación dentro de la comunidad, asi como la amplificación de mensajes y contenido de la marca/comunidad, contribuyendo con el alcance y engagement.

Estos reconocimientos reflejan el trabajo sostenido del Club Jetour Perú y su capacidad para desarrollar iniciativas que fortalecen la comunidad y proyectan a la marca en escenarios internacionales” destacó Alejandro Lucioni, gerente general de Altos Andes, representante oficial de Jetour en el Perú.

Asimismo, durante el festival la organización presentó un despliegue de experiencias para clubes y propietarios, incluyendo un convoy de vehículos, exhibición de modelos, intervenciones de directivos de la marca y un show de drones conmemorativo por el hito de 2,000,000 de usuarios.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

