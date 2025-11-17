Chery anuncia la próxima llegada de la nueva HIMLA al Perú tras su lanzamiento regional en Chile

Chery anunció la próxima llegada al Perú de la HIMLA, su primera pick-up desarrollada para el mercado latinoamericano. Este modelo tuvo un lanzamiento regional en Chile, realizado en el Centro de Montaña Portillo, donde periodistas especializados participaron en pruebas de manejo en altura y terrenos no pavimentados.

Durante la presentación, las unidades realizaron un descenso desde la montaña y se proyectó el logotipo del modelo sobre la Cordillera de los Andes. El evento contó con la participación del montañista chileno Eugenio Guzmán y del piloto Ignacio Casale, tricampeón del Rally Dakar.

La HIMLA toma inspiración conceptual del Himalaya y busca conectar simbólicamente con los Andes, lugar donde se realizó su debut regional. Según la compañía, el modelo fue diseñado y probado considerando condiciones propias de América Latina, incluyendo ambientes húmedos, polvorientos y de alta corrosión. Para ello, se aplicaron pruebas de resistencia equivalentes a un millón de kilómetros y ensayos de corrosión acelerada.

En el Perú, la presentación oficial está programada para fines de noviembre en Arequipa.

Entre sus características técnicas, la pick-up incorpora un motor 2.3 Turbo Diésel que desarrolla 161 caballos de fuerza y 420 Nm de torque, con transmisiones manual o automática E-Shift y alternativas de tracción 4x4. Ofrece una capacidad de carga de 1.267 litros, una capacidad útil de 1.000 kg y remolque de hasta 3 toneladas.

Incluye seis airbags, frenos de disco en las cuatro ruedas con ABS y EBD, control de estabilidad, asistente de arranque en pendiente y monitoreo de presión de neumáticos. En el interior, presenta una pantalla central compatible con Apple CarPlay y Android Auto.

Chery opera en Perú con una red de concesionarios en diversas regiones, mientras que Astara, su importador en el país, forma parte de un grupo internacional dedicado a soluciones de movilidad.

