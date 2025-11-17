HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EE.UU. elimina arancel para más de 100 productos peruanos
EE.UU. elimina arancel para más de 100 productos peruanos     EE.UU. elimina arancel para más de 100 productos peruanos     EE.UU. elimina arancel para más de 100 productos peruanos     
Notas de Prensa

Chery anuncia la próxima llegada de la nueva HIMLA al Perú tras su lanzamiento regional en Chile

La nueva pick-up HIMLA de Chery debutará en Perú tras ser presentada en Chile, destacando por su motor turbodiésel, tracción 4x4 y pruebas desarrolladas especialmente para condiciones latinoamericanas.

Chery presenta la HIMLA, su primera pick-up desarrollada para Latinoamérica.
Chery presenta la HIMLA, su primera pick-up desarrollada para Latinoamérica.

Chery anunció la próxima llegada al Perú de la HIMLA, su primera pick-up desarrollada para el mercado latinoamericano. Este modelo tuvo un lanzamiento regional en Chile, realizado en el Centro de Montaña Portillo, donde periodistas especializados participaron en pruebas de manejo en altura y terrenos no pavimentados.

Durante la presentación, las unidades realizaron un descenso desde la montaña y se proyectó el logotipo del modelo sobre la Cordillera de los Andes. El evento contó con la participación del montañista chileno Eugenio Guzmán y del piloto Ignacio Casale, tricampeón del Rally Dakar.

La HIMLA toma inspiración conceptual del Himalaya y busca conectar simbólicamente con los Andes, lugar donde se realizó su debut regional. Según la compañía, el modelo fue diseñado y probado considerando condiciones propias de América Latina, incluyendo ambientes húmedos, polvorientos y de alta corrosión. Para ello, se aplicaron pruebas de resistencia equivalentes a un millón de kilómetros y ensayos de corrosión acelerada.

En el Perú, la presentación oficial está programada para fines de noviembre en Arequipa.

Entre sus características técnicas, la pick-up incorpora un motor 2.3 Turbo Diésel que desarrolla 161 caballos de fuerza y 420 Nm de torque, con transmisiones manual o automática E-Shift y alternativas de tracción 4x4. Ofrece una capacidad de carga de 1.267 litros, una capacidad útil de 1.000 kg y remolque de hasta 3 toneladas.

Incluye seis airbags, frenos de disco en las cuatro ruedas con ABS y EBD, control de estabilidad, asistente de arranque en pendiente y monitoreo de presión de neumáticos. En el interior, presenta una pantalla central compatible con Apple CarPlay y Android Auto.

Chery opera en Perú con una red de concesionarios en diversas regiones, mientras que Astara, su importador en el país, forma parte de un grupo internacional dedicado a soluciones de movilidad.

[PUBLIRREPORTAJE]

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

Notas relacionadas
Chery impulsa la revolución híbrida global con su tecnología Chery Super Hybrid (CSH)

Chery impulsa la revolución híbrida global con su tecnología Chery Super Hybrid (CSH)

LEER MÁS
Chery inicia la preventa exclusiva de la nueva HIMLA: la pick up inspirada en la cumbre más alta del mundo

Chery inicia la preventa exclusiva de la nueva HIMLA: la pick up inspirada en la cumbre más alta del mundo

LEER MÁS
¿Qué hace a Chery tan diferente? La marca automotriz china más globalizada

¿Qué hace a Chery tan diferente? La marca automotriz china más globalizada

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Arequipa: empresa Geotermin obtuvo certificación a través de programa Innóvate

Arequipa: empresa Geotermin obtuvo certificación a través de programa Innóvate

LEER MÁS
Hidrandina destaca dentro de empresas con mejor dividendo en el país

Hidrandina destaca dentro de empresas con mejor dividendo en el país

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La Manada' regresa a YouTube con más de 17.000 espectadores: "Ahora pediremos bots"

Agroexportaciones peruanas crecerán en un 11%, superando a Chile en 2025, según informe del Midagri: ¿qué productos nacionales destacaron?

Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

Notas de Prensa

Toyota del Perú y el Gobierno Regional del Callao promueven el cuidado del medio ambiente a través del concurso ambiental “A la Chalaca”

Nadia Murad inspira a mujeres líderes peruanas en conversatorio

30 años, millones de historias: El Arch Logo Hoodie de Gap celebra tres décadas marcando tendencia y uniendo generaciones

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025