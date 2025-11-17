Chery anuncia la próxima llegada de la nueva HIMLA al Perú tras su lanzamiento regional en Chile
La nueva pick-up HIMLA de Chery debutará en Perú tras ser presentada en Chile, destacando por su motor turbodiésel, tracción 4x4 y pruebas desarrolladas especialmente para condiciones latinoamericanas.
- Chery impulsa la revolución híbrida global con su tecnología Chery Super Hybrid (CSH)
- Chery inicia la preventa exclusiva de la nueva HIMLA: la pick up inspirada en la cumbre más alta del mundo
Chery anunció la próxima llegada al Perú de la HIMLA, su primera pick-up desarrollada para el mercado latinoamericano. Este modelo tuvo un lanzamiento regional en Chile, realizado en el Centro de Montaña Portillo, donde periodistas especializados participaron en pruebas de manejo en altura y terrenos no pavimentados.
Durante la presentación, las unidades realizaron un descenso desde la montaña y se proyectó el logotipo del modelo sobre la Cordillera de los Andes. El evento contó con la participación del montañista chileno Eugenio Guzmán y del piloto Ignacio Casale, tricampeón del Rally Dakar.
La HIMLA toma inspiración conceptual del Himalaya y busca conectar simbólicamente con los Andes, lugar donde se realizó su debut regional. Según la compañía, el modelo fue diseñado y probado considerando condiciones propias de América Latina, incluyendo ambientes húmedos, polvorientos y de alta corrosión. Para ello, se aplicaron pruebas de resistencia equivalentes a un millón de kilómetros y ensayos de corrosión acelerada.
En el Perú, la presentación oficial está programada para fines de noviembre en Arequipa.
Entre sus características técnicas, la pick-up incorpora un motor 2.3 Turbo Diésel que desarrolla 161 caballos de fuerza y 420 Nm de torque, con transmisiones manual o automática E-Shift y alternativas de tracción 4x4. Ofrece una capacidad de carga de 1.267 litros, una capacidad útil de 1.000 kg y remolque de hasta 3 toneladas.
Incluye seis airbags, frenos de disco en las cuatro ruedas con ABS y EBD, control de estabilidad, asistente de arranque en pendiente y monitoreo de presión de neumáticos. En el interior, presenta una pantalla central compatible con Apple CarPlay y Android Auto.
Chery opera en Perú con una red de concesionarios en diversas regiones, mientras que Astara, su importador en el país, forma parte de un grupo internacional dedicado a soluciones de movilidad.
[PUBLIRREPORTAJE]
La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.