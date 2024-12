¿Qué hace a Chery tan diferente? La marca automotriz china más globalizada

Este año, el Grupo Chery ha acelerado su expansión global, alcanzando nuevos hitos en su camino hacia la globalización. Por primera vez, las exportaciones anuales de Chery superaron el millón de unidades, convirtiéndose en el fabricante chino que más rápido logró este récord. Entre enero y octubre, uno de cada cuatro vehículos de pasajeros exportados por China fue fabricado por Chery, con un promedio de un auto entregado a un cliente en el extranjero cada 27 segundos.

Chery opera en 110 países y regiones en todo el mundo, con una base acumulada de usuarios que supera los 15.4 millones, incluyendo 4.4 millones de usuarios internacionales. Es la primera marca china en superar los 4 millones de exportaciones acumuladas. Además, Chery ha ingresado al prestigioso ranking Fortune Global 500 y fue reconocida en la selección de BrandZ como una "Marca China Global Pionera," siendo la única ganadora del sector automotriz. Esto destaca su posición y competitividad en la industria automotriz global.

¿Qué hace que Chery sobresalga en la industria automotriz global, superando a muchas empresas que compiten únicamente por precios bajos? Su fortaleza radica en ofrecer una excelente relación calidad-precio, liderar en innovación tecnológica, expandirse globalmente y garantizar calidad excepcional. Chery ha redefinido la percepción de las marcas chinas, consolidándose como un líder innovador en la industria automotriz global y estableciendo nuevos estándares.

La ventaja única de Chery: globalización e innovación independiente

A diferencia de otros fabricantes chinos que se basan en estrategias de bajo costo, el éxito de Chery también se debe a su capacidad tecnológica, innovación y visión estratégica global. Como una de las marcas chinas más globalizadas, Chery ha liderado en múltiples áreas tecnológicas y de mercado, destacándose como un referente de innovación en la industria automotriz mundial.

Presencia global y reconocimiento internacional

Chery es el único fabricante chino en lograr un crecimiento dual en vehículos eléctricos (NEV) y de combustión interna (ICE), avanzando significativamente en mercados nacionales e internacionales. Durante más de 21 años consecutivos, ha sido el mayor exportador chino de automóviles de pasajeros y recientemente ocupó el puesto 385 en el Fortune Global 500 de 2024, demostrando su capacidad operativa global. Gracias a estrategias de mercado sólidas, ha ganado la confianza de consumidores en regiones como América Latina, Europa y el sudeste asiático.

Innovación independiente y liderazgo tecnológico

Chery ha apostado por la investigación y desarrollo (I+D) independiente, marcando una nueva era para los fabricantes chinos. Fue la primera empresa china en desarrollar motores propios y en introducir la fabricación basada en plataformas, mejorando la eficiencia y calidad de producción. Su enfoque en I+D ha generado avances en energía renovable, conectividad inteligente y conducción autónoma, transformando la innovación en una ventaja competitiva en el mercado.

Diseño distintivo y posicionamiento premium

La familia TIGGO destaca por su estética cohesiva e integración de elementos premium, empresariales y tecnológicos. Estos modelos satisfacen las demandas de personalización, confort y sofisticación de los consumidores globales. Chery lanza continuamente modelos que conectan con el público internacional, fortaleciendo su imagen de marca premium.

Liderazgo en calidad: estableciendo estándares globales

Chery comprende que la calidad y seguridad son esenciales para ganar la confianza del mercado global. Su serie TIGGO cumple con estrictos estándares de seguridad internacional, obteniendo múltiples certificaciones globales. Modelos como la TIGGO 7, TIGGO 8 y TIGGO 9 han obtenido calificaciones de cinco estrellas en seguridad, mejorando la reputación de la marca y brindando confianza a los consumidores.

Este compromiso con la calidad se refleja también en el estudio J.D. Power 2024 China Initial Quality Study (IQS), donde Chery ha sido consistentemente reconocida como "Campeón de Marcas Chinas Domésticas," destacándose en múltiples categorías. Su riguroso sistema de control de calidad fortalece continuamente la competitividad de sus productos, estableciendo un nuevo estándar para los productos "Hechos en China."

Integración profunda con el mercado latinoamericano

Chery fue el primer fabricante chino en ingresar al mercado latinoamericano, abriendo puertas para la expansión internacional de marcas chinas. Desde su llegada a Chile en 2006, Chery ha establecido una sólida presencia en mercados como Chile, Argentina, Colombia y Perú, gracias a la innovación tecnológica, la producción local y estrategias de mercado optimizadas. Su compromiso de 18 años con la región, incluyendo inversiones en localización y servicios postventa, ha sido clave para su éxito.

Adaptación e innovación para América Latina

Chery adapta su oferta a las necesidades únicas de los consumidores latinoamericanos. Ha introducido tecnologías híbridas adaptables y sistemas de tracción integral eficientes para enfrentar terrenos desafiantes y condiciones climáticas extremas. En 2025, Chery planea lanzar su primera camioneta pickup en América Latina, diversificando aún más su portafolio de productos y brindando más opciones a los consumidores.

Estrategia de localización y expansión de mercado

Chery refuerza su competitividad en América Latina mediante la innovación y mejora continua de la calidad de sus productos. Promoverá la producción local, aumentará la inversión en I+D, profundizará la colaboración con socios regionales y ampliará su alcance a mercados más amplios.

Una estrategia global que abre camino a las marcas chinas

Los esfuerzos de globalización de Chery han elevado su competitividad y brindado valiosas lecciones para el crecimiento de otros fabricantes chinos. A través de la innovación tecnológica, el control de calidad y la expansión global, Chery ha cruzado fronteras internacionales, consolidándose como un pilar de la industria automotriz mundial.

De cara al futuro, Chery continuará enfocándose en el crecimiento impulsado por la tecnología, ofreciendo vehículos de alta calidad y alto rendimiento a consumidores de todo el mundo. Como pionera entre las marcas automotrices chinas, Chery sigue comprometida con la innovación, la expansión global y las estrategias de localización, empoderando a las marcas chinas con mayor influencia y relevancia en el mercado mundial.

Chery: una pionera en la globalización de marcas chinas

Con años de experiencia implementando su estrategia de globalización, Chery se ha convertido en el fabricante chino más orientado al mercado global. Su liderazgo en tecnología, calidad de producto y posicionamiento de marca ha asegurado su ventaja competitiva y transformado la percepción de las marcas automotrices chinas. Chery continuará impulsando la innovación y la colaboración global, posicionando a la industria automotriz china como un actor clave en el escenario mundial.

