HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Notas de Prensa

Del Excel al ERP: el paso que puede marcar la diferencia en las PYMES peruanas

Empresas con ERP logran mejorar su eficiencia entre 15% y 25% en los primeros dos años. Este salto en la eficiencia de la organización permite optimizar tiempos y mejorar sus ganancias.

Nuevas herramientas para las empresas.Fuente: Difusión
Nuevas herramientas para las empresas.Fuente: Difusión

En el Perú, las pequeñas y medianas empresas (pymes) constituyen el 99,2% del tejido empresarial y son una pieza clave en la generación de empleo y dinamismo económico. No obstante, gran parte de ellas aún enfrenta retos estructurales que limitan su crecimiento, como la informalidad, la escasa gestión operativa y los bajos niveles de productividad.

Asimismo, la mayoría de las pymes nacionales todavía opera con procesos manuales o herramientas básicas como hojas de cálculo o cuadernos físicos para llevar un control. Esto genera demoras en la toma de decisiones, errores humanos y poca trazabilidad de sus operaciones.

Frente a ello, la digitalización se ha convertido en una de las principales vías para fortalecer su competitividad. “Es por eso por lo que muchas empresas comenzaron a implementar sistemas de planificación empresarial (ERP), una de ellas es SAP Business One, herramienta diseñada especialmente para pymes que permite integrar todas las áreas del negocio: ventas, contabilidad, inventarios, compras y producción, dentro de una sola plataforma”, destaca José Luis Yarlequé, director general de Ramo Perú.

En ese sentido, el especialista señala las principales ventajas:

Mayor eficiencia operativa

 ●    Un ERP permite integrar ventas, contabilidad, inventarios y compras en una sola plataforma.

 ●    Las empresas que lo implementan logran mejorar su eficiencia entre 15% y 25% en los primeros dos años, al reducir tareas repetitivas y errores manuales.

Ahorro de tiempo y control en tiempo real

 ●    Los gerentes o administradores ya no dependen de reportes manuales: pueden acceder a información actualizada desde su celular o laptop.

 ●    Esto agiliza la toma de decisiones y mejora la capacidad de respuesta ante imprevistos.

Impulso a la formalización

 ●    Al registrar cada operación de forma ordenada, el sistema facilita temas como el cumplimiento tributario o la transparencia contable.

 ●    Esto ayuda a las empresas a acceder a financiamiento y/o programas estatales de apoyo.

Competitividad en mercados nacionales e internacionales

 ●    Digitalizar procesos les permite competir mejor, ofrecer trazabilidad y cumplir estándares globales.

Gestión estratégica y sostenibilidad empresarial

 ●    Un ERP ayuda a profesionalizar la gestión y asegurar la continuidad del negocio, especialmente en empresas familiares.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

Notas relacionadas
BCRP reduce tope de tasas y las MYPE podrían quedarse sin crédito: ¿por qué y de qué se trata?

BCRP reduce tope de tasas y las MYPE podrían quedarse sin crédito: ¿por qué y de qué se trata?

LEER MÁS
El 87% de pymes adopta IA y abre una brecha de competitividad con las mypes

El 87% de pymes adopta IA y abre una brecha de competitividad con las mypes

LEER MÁS
Lima concentra el mayor número de MYPEs en el país

Lima concentra el mayor número de MYPEs en el país

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Caja Arequipa presenta en la Cumbre Perú Sostenible 2025 su modelo de sostenibilidad integral en los frentes económico, social y ambiental

Caja Arequipa presenta en la Cumbre Perú Sostenible 2025 su modelo de sostenibilidad integral en los frentes económico, social y ambiental

LEER MÁS
Movistar reafirma su compromiso con el cumplimiento de la prohibición de la venta callejera de chips

Movistar reafirma su compromiso con el cumplimiento de la prohibición de la venta callejera de chips

LEER MÁS
El Fondo de Cultura Económica anuncia la primera Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil – FILIJ Perú 2025

El Fondo de Cultura Económica anuncia la primera Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil – FILIJ Perú 2025

LEER MÁS
“No toda vigilia es luz”, exposición colectiva en galería de arte Casa Rubens

“No toda vigilia es luz”, exposición colectiva en galería de arte Casa Rubens

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuáles son los disfraces de Halloween 2025 más populares? La IA tiene la respuesta

Aprende a preparar tres cócteles para disfrutar en Halloween

¿Halloween o la Canción Criolla? La preferencia de los peruanos este 31 de octubre 2025, según la IA

Notas de Prensa

Caja Arequipa presenta en la Cumbre Perú Sostenible 2025 su modelo de sostenibilidad integral en los frentes económico, social y ambiental

Movistar reafirma su compromiso con el cumplimiento de la prohibición de la venta callejera de chips

El Fondo de Cultura Económica anuncia la primera Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil – FILIJ Perú 2025

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025