Mobil Delvac celebra en PERUMIN 100 años de trayectoria acompañando el desarrollo minero del Perú y el mundo

Este año, Mobil Delvac, la línea de lubricantes de muy alto rendimiento con gran reconocimiento a nivel mundial, celebra 100 años de historia en el mercado. En el marco de PERUMIN 37, la convención minera más importante del país, Terpel, representante de la marca Mobil en el Perú, conmemora este hito resaltando su papel clave en la evolución de la minería nacional y su liderazgo en transición a operaciones más sostenibles y eficientes.

Desde 1925, Mobil Delvac ha tenido una importante presencia en la innovación en lubricación, desarrollando productos capaces de maximizar la protección de motores y extender la vida útil de la maquinaria en condiciones extremas de operación. En el Perú, su trayectoria se encuentra estrechamente vinculada al desarrollo minero nacional, no solo por su historia acompañando las operaciones de algunas de las mineras más importantes de la región, sino también porque convirtió a nuestro país en un hub de la innovación para el desarrollo de lubricantes con los más altos estándares de la industria.

“En estos años de trayectoria, el Perú se convirtió en un centro importante para la innovación de la fórmula tradicional de Mobil Delvac. Aquí logramos desarrollar formulaciones diseñadas especialmente para operar a gran altitud y bajo exigencias únicas que solo tiene la minería en esta región y que hoy ya son el estándar básico para la industria global. Este hito reafirma nuestro compromiso de seguir impulsando soluciones que eleven la productividad de la minería peruana, mientras contribuimos a una operación más eficiente y sostenible a nivel mundial”, destacó Luciano Macías, Gerente General de Terpel en Perú y Ecuador.

El impacto de Mobil Delvac también se refleja en diversos casos de éxito, donde se demuestra que su implementación ha permitido reducir en total hasta en 4% el consumo de combustible, evitar el uso de más de 14,000 galones de aceite al año y disminuir en más de 3,000 toneladas las emisiones de CO₂ de estos clientes. Asimismo, se han registrado ahorros superiores a USD 1,3 millones anuales y una reducción de más de 700 horas de mantenimiento al año, mejorando la seguridad del personal y aumentando la disponibilidad de la maquinaria de los mismos.

“Hoy vemos una clara tendencia en la minería peruana hacia la búsqueda de soluciones sostenibles que permitan reducir costos operativos y, al mismo tiempo, avanzar en sus compromisos ambientales. En Terpel estamos convencidos de que la innovación en lubricación, como la que ofrece Mobil Delvac, es clave para responder a esta demanda y acompañar al sector en su transición hacia una operación más limpia y competitiva”, afirmó Macías.

La celebración del centenario de Mobil Delvac en PERUMIN 37 es también un reconocimiento al rol de la minería peruana en el posicionamiento de esta línea a nivel mundial. En este marco, Terpel reafirma su compromiso de seguir desarrollando soluciones de lubricación que contribuyan a una minería cada vez más segura y sostenible, alineada con los retos actuales de productividad y cuidado del medioambiente.