Notas de Prensa

Sandro Meléndez presentará Ventas Salvajes 2 el 23 de noviembre en el Hotel Los Delfines de San Isidro

Sandro Meléndez es considerado uno de los referentes más influyentes en ventas en Latinoamérica. Cuenta con más de 2.5 millones de seguidores en redes sociales y es autor del bestseller Ventas Salvajes, que superó las 20 mil copias vendidas en un año.

Sandro Meléndez. Foto: Difusión.
Sandro Meléndez. Foto: Difusión.

Tras el éxito de la primera edición de Ventas Salvajes, que recorrió más de treinta ciudades en Perú y Latinoamérica con más de 800 asistentes por evento, el reconocido autor y conferencista Sandro Meléndez presentará la segunda edición de su popular entrenamiento: Ventas Salvajes 2 el domingo 23 de noviembre en el Hotel Los Delfines de San Isidro. Será una jornada intensiva de nueve horas dirigida a profesionales, emprendedores y equipos comerciales que buscan transformar su forma de comunicar y vender.

El programa está diseñado para brindar herramientas prácticas de neurocomunicación, marca personal y persuasión que permitan a los participantes mejorar su impacto en cada interacción. Durante la jornada, Sandro Meléndez enseñará cómo lograr un primer impacto memorable al comunicar, estructurar argumentos potentes para generar valor, conectar a través de las emociones con el storytelling, y enfrentar con éxito uno de los mayores retos de todo vendedor: la gestión y destrucción de objeciones. Asimismo, se abordarán técnicas para reactivar clientes mediante mensajes efectivos, así como estrategias para fortalecer la marca personal y la confianza en el proceso comercial.

La experiencia Ventas Salvajes 2 incluye un certificado digital, material de apoyo, manual en PDF, coffee break y acceso a un chat grupal para coordinaciones posteriores. La promesa es clara: lo que los participantes aprendan durante el entrenamiento no solo se entenderá en teoría, sino que se vivirá, se aplicará y dejará huella en sus resultados de ventas.

Sandro Meléndez es considerado uno de los referentes más influyentes en ventas en Latinoamérica. Cuenta con más de 2.5 millones de seguidores en redes sociales y es autor del bestseller Ventas Salvajes, que superó las 20 mil copias vendidas en un año. Su experiencia como entrenador de más de 4 mil equipos comerciales en distintos países lo respalda como un conferencista de impacto que combina conocimiento práctico con motivación transformadora.

Las entradas para asistir a Ventas Salvajes 2 están a la venta a través de Uneticket. Será sin duda una experiencia inolvidable para los asistentes y una enseñanza imprescindible que les servirá para su futuro laboral.

(NdP).

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

