XVI Congreso Regional de Líderes Escolares: “Construyamos Democracia: Discierne, decide y transforma”

Con la participación de estudiantes de catorce instituciones educativas de la región, se llevó a cabo el XVI Congreso Regional de Líderes Escolares, organizado por el Consejo Estudiantil del Colegio San Ignacio de Loyola de Piura. El encuentro, desarrollado bajo el lema “Construyamos Democracia: Discierne, decide y transforma”, promovió el diálogo, la reflexión y la construcción de propuestas para un Perú más justo y democrático.

Durante la jornada, los jóvenes debatieron en torno a problemáticas actuales del país y participaron en una Síntesis Creativa titulada “Votemos por un futuro mejor”, en la que simularon un proceso electoral para elegir los temas que consideran prioritarios para el Perú. Entre las opciones –tecnología e innovación, educación, inseguridad ciudadana y salud–, los estudiantes eligieron como prioridad la educación, seguida de la inseguridad ciudadana.

El congreso contó con la participación del economista y catedrático Juan Aguilar y del jesuita y politólogo Fernando Andrés León Alava SJ, quienes compartieron reflexiones y herramientas para el ejercicio de un liderazgo juvenil comprometido con la democracia.

Asimismo, los docentes acompañantes de las delegaciones participaron en un espacio de formación dirigido por el psicólogo Marcos Ochoa y el P. Juan Hernández SJ, quienes los invitaron a reflexionar sobre la misión de guiar a los estudiantes en la construcción de ciudadanía, los retos y oportunidades del liderazgo juvenil y el acompañamiento desde la espiritualidad.

Los jóvenes debatieron sobre problemas actuales y simularon un proceso electoral. Fuente: Difusión.

La clausura estuvo a cargo del director del Colegio San Ignacio de Loyola, Mgtr. Iván Zapata Jiménez, quien invitó a los participantes a comprometerse con un liderazgo responsable, basado en la preparación, la lectura y el amor a la patria, recordando el mensaje de Manuel González Prada y exhortándolos a no repetir los errores de la política actual.

El encuentro reunió a los colegios: Santa María, Vallesol, Nuestra Señora de Lourdes, Niño Jesús de Praga, Fe y Alegría 18 – Sullana, Fe y Alegría 48 – Malingas (Tambogrande), Fe y Alegría 49 – Paredes Maceda, Fe y Alegría 15 – El Indio, Salesiano Don Bosco, Sagrado Corazón de Jesús, Canat, María Montessori, San Antonio y San Ignacio de Loyola.

Este espacio de formación y liderazgo juvenil reafirma el compromiso de las instituciones educativas de la región con la construcción de ciudadanos conscientes, competentes, compasivos y comprometidos con el futuro democrático del Perú.