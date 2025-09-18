HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Alianza empató con U. de Chile en Matute
Alianza empató con U. de Chile en Matute     Alianza empató con U. de Chile en Matute     Alianza empató con U. de Chile en Matute     
Notas de Prensa

20/09/25 NOCHE DE PANDEMONIUM EN LA LIBRERÍA DE LIMA

Esta presentación doble promete ser un encuentro imperdible para los amantes de la literatura de terror, acompañada de una propuesta artística que refuerza su carácter atmosférico y experimental.

Carlos Carrillo. Foto: Difusión.
Carlos Carrillo. Foto: Difusión.

El próximo sábado 20 de septiembre, la Librería de Lima y Pandemónium Editorial invitan al público a una velada literaria única que conjuga literatura, danza y atmósfera oscura. El evento tendrá lugar en la Librería de Lima (Jr. Cailloma 843, Centro de Lima), con dos lanzamientos consecutivos e intercalados por una intervención artística.

A las 6:00 p. m. se presentará Horridum, de Sara Pizarro, un cuentario que explora las profundidades del terror clásico y contemporáneo con relatos intensos y viscerales. La autora propone un recorrido narrativo que combina el horror corporal, lo gótico y lo fantástico, ofreciendo al lector una experiencia perturbadora y fascinante.

A las 7:30 p. m., el elenco AlterEgo Bellydance ofrecerá una performance de dark fusion, un espectáculo que fusiona danza oriental con elementos teatrales y oscuros, generando una puesta en escena intensa y envolvente.

Finalmente, a las 8:00 p. m. será el turno de Para tenerlos bajo llave, del escritor Carlos Carrillo, figura central y transgresora de la literatura peruana. Autor de culto prohibido en los años noventa y reconocido como el padre del horror grotesco peruano, Carrillo despliega en este volumen una narrativa radical y perturbadora, donde lo abyecto, lo delirante y lo monstruoso se convierten en materia literaria de alto voltaje.

Esta presentación doble promete ser un encuentro imperdible para los amantes de la literatura de terror, acompañada de una propuesta artística que refuerza su carácter atmosférico y experimental.

(NdP).

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

Notas relacionadas
Una máquina de narrar: “Minimosca” de Gustavo Faverón

Una máquina de narrar: “Minimosca” de Gustavo Faverón

LEER MÁS
La personalidad de la fotografía peruana contemporánea: de Martín Chambi en adelante

La personalidad de la fotografía peruana contemporánea: de Martín Chambi en adelante

LEER MÁS
Patricia del Río: “Si lo que pasó en Ayacucho, hubiera ocurrido en Miraflores y San Isidro, estaríamos ahora llorando a nuestros muertos y haciendo marchas”

Patricia del Río: “Si lo que pasó en Ayacucho, hubiera ocurrido en Miraflores y San Isidro, estaríamos ahora llorando a nuestros muertos y haciendo marchas”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
UCV y Google: dos grandes unidos por la educación

UCV y Google: dos grandes unidos por la educación

LEER MÁS
Valeria Piazza se suman a la protección de la Amazonía

Valeria Piazza se suman a la protección de la Amazonía

LEER MÁS
Cadena de boticas Mifarma implementa formato que integra salud, belleza y bienestar

Cadena de boticas Mifarma implementa formato que integra salud, belleza y bienestar

LEER MÁS
Lexus inaugura un nuevo local en Perú y fortalece su estrategia de lujo personalizada

Lexus inaugura un nuevo local en Perú y fortalece su estrategia de lujo personalizada

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Usuarios reportan caída de AFP Integra y Prima tras aprobarse el octavo retiro en 2025

Programa de Jimmy Kimmel es suspendido tras comentarios sobre Charlie Kirk y Trump celebra la medida

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: hora, canal de TV y alineaciones por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Notas de Prensa

UCV y Google: dos grandes unidos por la educación

Valeria Piazza se suman a la protección de la Amazonía

Cadena de boticas Mifarma implementa formato que integra salud, belleza y bienestar

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota