20/09/25 NOCHE DE PANDEMONIUM EN LA LIBRERÍA DE LIMA

El próximo sábado 20 de septiembre, la Librería de Lima y Pandemónium Editorial invitan al público a una velada literaria única que conjuga literatura, danza y atmósfera oscura. El evento tendrá lugar en la Librería de Lima (Jr. Cailloma 843, Centro de Lima), con dos lanzamientos consecutivos e intercalados por una intervención artística.

A las 6:00 p. m. se presentará Horridum, de Sara Pizarro, un cuentario que explora las profundidades del terror clásico y contemporáneo con relatos intensos y viscerales. La autora propone un recorrido narrativo que combina el horror corporal, lo gótico y lo fantástico, ofreciendo al lector una experiencia perturbadora y fascinante.

A las 7:30 p. m., el elenco AlterEgo Bellydance ofrecerá una performance de dark fusion, un espectáculo que fusiona danza oriental con elementos teatrales y oscuros, generando una puesta en escena intensa y envolvente.

Finalmente, a las 8:00 p. m. será el turno de Para tenerlos bajo llave, del escritor Carlos Carrillo, figura central y transgresora de la literatura peruana. Autor de culto prohibido en los años noventa y reconocido como el padre del horror grotesco peruano, Carrillo despliega en este volumen una narrativa radical y perturbadora, donde lo abyecto, lo delirante y lo monstruoso se convierten en materia literaria de alto voltaje.

Esta presentación doble promete ser un encuentro imperdible para los amantes de la literatura de terror, acompañada de una propuesta artística que refuerza su carácter atmosférico y experimental.

(NdP).