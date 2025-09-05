HOYSuscripcion LR Focus

Estreno: “La Mar”, un homenaje a los pescadores artesanales

Cuenta la historia de cuatro "hombres de mar", llenas de esperanzas, tragedias y de amistad.

"La mar". Foto: Difusión.
Cuatro pescadores artesanales navegan hacia la inmensidad del mar, rutinas diarias, vínculo y poca visibilidad hacia su labor, es el marco donde sus vidas se desarrollan. En medio de la travesía, se ven forzados a confrontar las dificultades de su trabajo, cuestionando su lugar en el mundo mientras “La Mar” se convierte en su único testigo.Esta puesta en escena es dirigida por Omar Leonardo y cuenta con las actuaciones de un joven elenco: con las actuaciones de un joven elenco: Martín Fernández (quien será reemplazado por Davo Salazar las primeras 4 funciones), Walter Elías, Duncan Torres y Christian Ramírez. Dirección de movimiento a cargo de Jared Portocarrero. La obra irá los días 5, 6, 12, 13, 19 y 20 de septiembre, en el Club de Teatro de Lima, a las 9:30 p.m., entradas en Joinnus o al 997347345.

El director de la obra, Omar Leonardo, comenta: “La Mar” fue un reto enorme para mí, no solo porque es la primera obra de texto largo que dirijo, sino porque aborda una realidad que me conmovió profundamente: la de los pescadores artesanales y sus historias invisibles. En este proceso me encontré con un elenco talentoso y generoso, dispuesto a jugar, a explorar y a sumergirse en el mar que propusimos en escena. Junto a Jared Portocarrero, desde la dirección de movimiento, construimos un lenguaje físico y emocional que sostiene cada momento de la obra”.

En ese sentido, dijo: “hemos puesto el corazón en cada ensayo, en cada gesto y en cada silencio. Creo que “La Mar” es una voz que merece ser escuchada y vista, porque habla de un cotidiano que a menudo pasamos por alto. Estoy convencido de que el público sentirá la misma fuerza que nosotros al contarla”.

