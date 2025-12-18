RSAUP 2025: conoce las 3 universidades que lideran en sostenibilidad ambiental

La sostenibilidad ambiental se ha convertido en un eje clave para el desarrollo de la educación superior en el Perú. En ese contexto, el Ministerio del Ambiente (Minam) presentó el Reporte de Sostenibilidad Ambiental en Universidades Peruanas (RSAUP) 2025, un documento que invita a reflexionar sobre el impacto real de las acciones ambientales dentro de las casas de estudio a nivel nacional.

El informe, elaborado en coordinación con la Red Ambiental Interuniversitaria (RAI), analiza prácticas concretas implementadas por las universidades durante el periodo evaluado, considerando criterios observables y medibles que permiten dimensionar el grado de “ambientalización” institucional alcanzado hasta la fecha. Entre las universidades en esta lista están: en primera posición la Universidad Científica del Perú, en segundo lugar, la Universidad Ricardo Palma y en tercero la Universidad César Vallejo.

Un informe para evaluar avances, no para competir

En su novena edición, el RSAUP subraya que sus resultados no deben interpretarse como un ranking comparativo entre universidades. Por el contrario, se plantea como una herramienta de autoevaluación que cada institución puede utilizar para analizar su propio contexto, trayectoria y desafíos en materia ambiental.

La calificación de las evidencias presentadas se realizó bajo el principio de buena fe, asumiendo que la información proporcionada refleja de manera veraz las acciones desarrolladas. En ese sentido, el reporte también enfatiza la responsabilidad de las universidades de seguir fortaleciendo lo declarado para consolidar su compromiso con el cuidado del ambiente.

Acciones ambientales que marcan la diferencia

Los resultados del RSAUP 2025 se basan en las iniciativas implementadas durante el año evaluado, que incluyen gestión responsable de recursos, educación ambiental, investigación aplicada y participación de la comunidad universitaria en proyectos sostenibles. Estas acciones permiten medir cómo la sostenibilidad se integra de manera transversal en la vida académica y administrativa.

Este enfoque busca promover una mejora continua, alentando a las universidades a asumir la sostenibilidad como un objetivo institucional y como parte de su cultura organizacional y de su aporte al desarrollo sostenible del país.

De acuerdo con el RSAUP 2025, las siguientes universidades conforman el TOP 10 de instituciones que evidenciaron avances significativos en sus políticas y acciones ambientales:

Universidad Científica del Sur Universidad Ricardo Palma Universidad César Vallejo Universidad Nacional Agraria La Molina Universidad Tecnológica del Perú Pontificia Universidad Católica del Perú Universidad Señor de Sipán Universidad Peruana Cayetano Heredia Universidad Nacional del Altiplano de Puno Universidad Privada del Norte

Un compromiso que proyecta el futuro

La publicación del RSAUP 2025 pone en agenda la importancia de que la educación superior continúe alineándose con los objetivos de sostenibilidad ambiental. Más allá de los resultados obtenidos, el informe plantea el reto de consolidar políticas duraderas que impacten positivamente en la sociedad y el entorno.

En un escenario marcado por los desafíos climáticos y ambientales, las universidades cumplen un rol estratégico como agentes de cambio, capaces de formar profesionales conscientes, impulsar investigación responsable y generar soluciones que contribuyan a un desarrollo más sostenible para el Perú.