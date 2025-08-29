UPAO, top 3 del país en Serums 2025

Menor aspira a ser neurocirujana, impulsada por su internado en el que observó la habilidad de los neurocirujanos. Fuente: Difusión.

Talento y calidad académica. La médica cirujana Elena Menor Ibáñez, egresada de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO), logró el tercer puesto en el examen nacional para el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2025-II. Además, ocupó el primer lugar en la región La Libertad.

La exalumna orreguiana alcanzó el puntaje de 16.20. La evaluación nacional convocó a 3267 postulantes de todo el país, quienes rindieron un examen de cien preguntas de conocimientos en las áreas de salud pública, gestión en salud, ética e interculturalidad.

En los próximos días se realizará la adjudicación de plazas para iniciar las labores del Serums el 1 de octubre. Mientras tanto, Elena Menor afianza su vocación y anhelo de convertirse en neurocirujana.

“Durante mi internado me impactó cómo los neurocirujanos son capaces de reconstruir vasos sanguíneos y extirpar tumores del cerebro con tanta médica. Esta experiencia fortaleció mi deseo se seguir la especialidad de neurocirugía”, indica Elena Abigail.

Finalmente, la egresada de Medicina Humana destaca la formación académica de excelencia recibida en la Universidad, debido a la experiencia y prestigio de los docentes, la tecnología y la moderna infraestructura.

“Agradezco a la UPAO por la exigencia de los profesores y las sesiones prácticas en el Instituto de Competencias y Destrezas Médicas (Icodem). Todo esto ha contribuido a mi formación académica y los resultados corroboran la reputación que va consolidando la Facultad de Medina Humana”, precisa la médica cirujana.