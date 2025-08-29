HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL
Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL     Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL     Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL     
Notas de Prensa

UPAO, top 3 del país en Serums 2025

La estudiante de Medicina Humana logra el tercer puesto en el examen a nivel nacional y es el primer lugar en La Libertad.

Menor aspira a ser neurocirujana, impulsada por su internado en el que observó la habilidad de los neurocirujanos. Fuente: Difusión.
Menor aspira a ser neurocirujana, impulsada por su internado en el que observó la habilidad de los neurocirujanos. Fuente: Difusión.

Talento y calidad académica. La médica cirujana Elena Menor Ibáñez, egresada de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO), logró el tercer puesto en el examen nacional para el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2025-II. Además, ocupó el primer lugar en la región La Libertad.

La exalumna orreguiana alcanzó el puntaje de 16.20. La evaluación nacional convocó a 3267 postulantes de todo el país, quienes rindieron un examen de cien preguntas de conocimientos en las áreas de salud pública, gestión en salud, ética e interculturalidad.

En los próximos días se realizará la adjudicación de plazas para iniciar las labores del Serums el 1 de octubre. Mientras tanto, Elena Menor afianza su vocación y anhelo de convertirse en neurocirujana.

“Durante mi internado me impactó cómo los neurocirujanos son capaces de reconstruir vasos sanguíneos y extirpar tumores del cerebro con tanta médica. Esta experiencia fortaleció mi deseo se seguir la especialidad de neurocirugía”, indica Elena Abigail.

Finalmente, la egresada de Medicina Humana destaca la formación académica de excelencia recibida en la Universidad, debido a la experiencia y prestigio de los docentes, la tecnología y la moderna infraestructura.

“Agradezco a la UPAO por la exigencia de los profesores y las sesiones prácticas en el Instituto de Competencias y Destrezas Médicas (Icodem). Todo esto ha contribuido a mi formación académica y los resultados corroboran la reputación que va consolidando la Facultad de Medina Humana”, precisa la médica cirujana.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

Notas relacionadas
Resultados OPSU 2025 Venezuela: fecha, listado y link para saber si quedé seleccionado en el Sistema Nacional de Ingreso

Resultados OPSU 2025 Venezuela: fecha, listado y link para saber si quedé seleccionado en el Sistema Nacional de Ingreso

LEER MÁS
Estas son las universidades con los egresados mejor remunerados en las 5 carreras más pagadas en Perú: Ni la UNI ni la UNMSM lideran ranking

Estas son las universidades con los egresados mejor remunerados en las 5 carreras más pagadas en Perú: Ni la UNI ni la UNMSM lideran ranking

LEER MÁS
Alumno de la UNI que sacó 20 en el examen de admisión revela su método de estudio: "Practicaba RV"

Alumno de la UNI que sacó 20 en el examen de admisión revela su método de estudio: "Practicaba RV"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
UCSP: Arequipa se consolida como hub tecnológico para el Perú y el mundo

UCSP: Arequipa se consolida como hub tecnológico para el Perú y el mundo

LEER MÁS
Universidad Continental y Continental Florida University impulsan el NASA Space Apps Challenge como sponsors oficiales en seis ciudades del Perú

Universidad Continental y Continental Florida University impulsan el NASA Space Apps Challenge como sponsors oficiales en seis ciudades del Perú

LEER MÁS
Caja Arequipa celebra hito histórico: 10 mil millones de soles en colocaciones

Caja Arequipa celebra hito histórico: 10 mil millones de soles en colocaciones

LEER MÁS
UNCP: Proceso electoral avanza con propuestas que combinan experiencia y renovación

UNCP: Proceso electoral avanza con propuestas que combinan experiencia y renovación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El megaproyecto de Lima Norte que uniría el puerto de Chancay con el del Callao: las dos obras claves para su funcionamiento

Alexander Callens podría retirarse del fútbol: AEK Athenas le ofrece un nuevo rol tras problemas en el corazón

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 29 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Notas de Prensa

UCSP: Arequipa se consolida como hub tecnológico para el Perú y el mundo

Universidad Continental y Continental Florida University impulsan el NASA Space Apps Challenge como sponsors oficiales en seis ciudades del Perú

Caja Arequipa celebra hito histórico: 10 mil millones de soles en colocaciones

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Elecciones 2026: Carlos Anderson desiste de la carrera presidencial y anuncia salida de Perú Moderno

MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica y descarta el de López Aliaga: "Sin vagones de 40 o 60 años"

Rosa María Palacios sobre denuncia contra Delia Espinoza: "Es por oponerse a nombrar a Patricia Benavides como fiscal"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota