Caja Arequipa alcanzó cifra récord de S/ 1,034 millones en desembolsos de crédito en octubre

En octubre pasado, Caja Arequipa registró S/ 1,034 millones en desembolsos de crédito, una cifra histórica que consolida su liderazgo en el sistema de microfinanzas del país en un contexto donde la campaña navideña pisó fuerte el acelerador y dinamizó la actividad económica en todo el Perú. La entidad proyecta cerrar el último trimestre del año con un crecimiento del 15% respecto al último trimestre de 2024.

“Nuestro objetivo es seguir impulsando el desarrollo de las familias emprendedoras del país, acompañándolas con soluciones financieras ágiles, digitales y cercanas, especialmente en esta temporada en la que fortalecen sus ventas y concentran gran parte de su facturación anual”, señaló Luis Gallegos, gerente central de Negocios de Caja Arequipa.

Del total de créditos colocados en octubre por Caja Arequipa, más de S/ 853 millones fueron destinados al segmento micro y pequeñas empresas (MYPE), principalmente como capital de trabajo y para la adquisición de maquinaria y activos fijos para los emprendedores, lo que representó el 60% de los desembolsos destinados a este segmento.

En el análisis por actividad económica, los créditos destinados a las MYPE superaron los S/ 186 millones en el sector servicios, mientras que más de S/ 81 millones se orientaron al rubro agropecuario y más de S/ 18 millones al rubro dedicado a la fabricación de materiales de construcción. Este desempeño refleja el dinamismo de actividades que tradicionalmente intensifican sus operaciones durante la campaña navideña.

Las zonas con mayor actividad crediticia fueron Lima, con más de S/ 224 millones desembolsados; Arequipa, con más de S/ 185 millones; e Imperial, con más de S/ 113 millones colocados durante el mes.

En cuanto al género, los créditos para el sector MYPE se distribuyeron de manera equilibrada entre mujeres, que recibieron más de S/ 415 millones de créditos, y hombres que accedieron a más de S/ 414 millones en el mes de octubre.

Por último, los productos de Caja Arequipa especialmente diseñados para las microempresas (como Credioficios, Credipuntualito, Crédito Emprendedor y Supérate Mujer) alcanzaron un desempeño relevante al sumar más de S/ 54 millones colocados en conjunto el pasado octubre.

Estos resultados se sostienen en la recuperación de la economía nacional y en el impulso del crédito en los sectores comercio, servicios y manufactura, pero también refleja la confianza creciente de miles de emprendedores que encuentran en Caja Arequipa un aliado estratégico para potenciar sus negocios y alcanzar sus metas durante la temporada comercial más activa del año.

Cabe recordar que, en el mes de octubre, Caja Arequipa presentó su campaña navideña “Las mesas que construyen el futuro son las mesas que nos unen”, un homenaje a los emprendedores del país que trabajan con dedicación durante todo el año desde sus mesas de trabajo y que, en diciembre, comparten los frutos de su esfuerzo alrededor de la mesa familiar.

Sobre Caja Arequipa

Con 39 años de trayectoria, Caja Arequipa es líder en el sistema de microfinanzas peruano, promoviendo el desarrollo económico de miles de familias y emprendimientos en todas las regiones del país. Al 31 de octubre de 2025, la entidad alcanzó una cartera bruta de créditos de S/ 10,163 millones y atiende a más de 656,927 clientes de crédito a nivel nacional.