HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra
Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra     Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra     Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra     
EN VIVO

🚨 EN VIVO | Vizcarra va a prisión: dictan condena de 14 años

Notas de Prensa

Caja Arequipa alcanzó cifra récord de S/ 1,034 millones en desembolsos de crédito en octubre

La entidad, con 39 años de trayectoria, proyecta un crecimiento para el último trimestre, evidenciando la confianza de los emprendedores en sus productos financieros.

Se consolida su función del mundo financiero. Fuente: Difusión.
Se consolida su función del mundo financiero. Fuente: Difusión.

En octubre pasado, Caja Arequipa registró S/ 1,034 millones en desembolsos de crédito, una cifra histórica que consolida su liderazgo en el sistema de microfinanzas del país en un contexto donde la campaña navideña pisó fuerte el acelerador y dinamizó la actividad económica en todo el Perú. La entidad proyecta cerrar el último trimestre del año con un crecimiento del 15% respecto al último trimestre de 2024.

Nuestro objetivo es seguir impulsando el desarrollo de las familias emprendedoras del país, acompañándolas con soluciones financieras ágiles, digitales y cercanas, especialmente en esta temporada en la que fortalecen sus ventas y concentran gran parte de su facturación anual”, señaló Luis Gallegos, gerente central de Negocios de Caja Arequipa.

Del total de créditos colocados en octubre por Caja Arequipa, más de S/ 853 millones fueron destinados al segmento micro y pequeñas empresas (MYPE), principalmente como capital de trabajo y para la adquisición de maquinaria y activos fijos para los emprendedores, lo que representó el 60% de los desembolsos destinados a este segmento.

En el análisis por actividad económica, los créditos destinados a las MYPE superaron los S/ 186 millones en el sector servicios, mientras que más de S/ 81 millones se orientaron al rubro agropecuario y más de S/ 18 millones al rubro dedicado a la fabricación de materiales de construcción. Este desempeño refleja el dinamismo de actividades que tradicionalmente intensifican sus operaciones durante la campaña navideña.

Las zonas con mayor actividad crediticia fueron Lima, con más de S/ 224 millones desembolsados; Arequipa, con más de S/ 185 millones; e Imperial, con más de S/ 113 millones colocados durante el mes.

En cuanto al género, los créditos para el sector MYPE se distribuyeron de manera equilibrada entre mujeres, que recibieron más de S/ 415 millones de créditos, y hombres que accedieron a más de S/ 414 millones en el mes de octubre.

larepublica.pe

Por último, los productos de Caja Arequipa especialmente diseñados para las microempresas (como Credioficios, Credipuntualito, Crédito Emprendedor y Supérate Mujer) alcanzaron un desempeño relevante al sumar más de S/ 54 millones colocados en conjunto el pasado octubre.

Estos resultados se sostienen en la recuperación de la economía nacional y en el impulso del crédito en los sectores comercio, servicios y manufactura, pero también refleja la confianza creciente de miles de emprendedores que encuentran en Caja Arequipa un aliado estratégico para potenciar sus negocios y alcanzar sus metas durante la temporada comercial más activa del año.

Cabe recordar que, en el mes de octubre, Caja Arequipa presentó su campaña navideña “Las mesas que construyen el futuro son las mesas que nos unen”, un homenaje a los emprendedores del país que trabajan con dedicación durante todo el año desde sus mesas de trabajo y que, en diciembre, comparten los frutos de su esfuerzo alrededor de la mesa familiar.

Sobre Caja Arequipa

Con 39 años de trayectoria, Caja Arequipa es líder en el sistema de microfinanzas peruano, promoviendo el desarrollo económico de miles de familias y emprendimientos en todas las regiones del país. Al 31 de octubre de 2025, la entidad alcanzó una cartera bruta de créditos de S/ 10,163 millones y atiende a más de 656,927 clientes de crédito a nivel nacional.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

Notas relacionadas
Caja Arequipa celebra el 485° Aniversario de Arequipa con un mensaje de tradición y compromiso con el medio ambiental.

Caja Arequipa celebra el 485° Aniversario de Arequipa con un mensaje de tradición y compromiso con el medio ambiental.

LEER MÁS
Caja Arequipa y JICA impulsan inclusión financiera con US$70M para mujeres emprendedoras del Perú

Caja Arequipa y JICA impulsan inclusión financiera con US$70M para mujeres emprendedoras del Perú

LEER MÁS
Caja Arequipa y Banco Mundo Mujer impulsan alianza binacional para fortalecer la inclusión financiera en Perú y Colombia

Caja Arequipa y Banco Mundo Mujer impulsan alianza binacional para fortalecer la inclusión financiera en Perú y Colombia

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Caja Huancayo marca un nuevo record: s/ 200.2 millones de utilidad a octubre 2025

Caja Huancayo marca un nuevo record: s/ 200.2 millones de utilidad a octubre 2025

LEER MÁS
Huawei y China Unicom inauguran la primera red comercial de 10 Gbps a escala ciudad del mundo

Huawei y China Unicom inauguran la primera red comercial de 10 Gbps a escala ciudad del mundo

LEER MÁS
Caja Arequipa premia ganadores del concurso nacional Orgullo Emprendedor – Segunda edición 2025

Caja Arequipa premia ganadores del concurso nacional Orgullo Emprendedor – Segunda edición 2025

LEER MÁS
Chery anuncia la próxima llegada de la nueva HIMLA al Perú tras su lanzamiento regional en Chile

Chery anuncia la próxima llegada de la nueva HIMLA al Perú tras su lanzamiento regional en Chile

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Administración de Trump anuncia el fin del TPS para más de 300 mil haitianos desde febrero de 2026

Venezuela advierte sobre 'extinción' del derecho internacional por ataques de EE.UU.

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Notas de Prensa

Caja Huancayo marca un nuevo record: s/ 200.2 millones de utilidad a octubre 2025

Huawei y China Unicom inauguran la primera red comercial de 10 Gbps a escala ciudad del mundo

Caja Arequipa premia ganadores del concurso nacional Orgullo Emprendedor – Segunda edición 2025

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025