Notas de Prensa

Universidad Continental y Continental Florida University impulsan el NASA Space Apps Challenge como sponsors oficiales en seis ciudades del Perú

Por primera vez, el hackathon internacional más grande del mundo se realizará en simultáneo en 13 ciudades del país. En seis de ellas: Ayacucho, Arequipa, Cusco, Huancayo, Ica y Lima la Universidad Continental y Continental Florida University participan como patrocinadores oficiales.

Con inscripción gratuita, el evento fomenta el talento en áreas STEM. Fuente: Difusión.
Con inscripción gratuita, el evento fomenta el talento en áreas STEM. Fuente: Difusión.

La Universidad Continental y Continental Florida University anuncian su participación como sponsors oficiales del NASA Space Apps Challenge, reafirmando su compromiso con la innovación, la ciencia y la colaboración para generar soluciones de impacto global.

El NASA Space Apps Challenge es reconocido como el hackathon más grande del mundo. Cada año reúne a miles de codificadores, científicos, diseñadores, creadores e innovadores de diversos países para poner a prueba su creatividad y conocimientos, resolviendo desafíos reales con base en datos abiertos de la NASA. Los participantes transforman estos retos en propuestas de software y desarrollos digitales que abordan problemas tanto de la Tierra como del espacio.

En su edición 2025, bajo el lema “Learn, launch, lead” (aprende, crea y lidera), el evento se realizará de forma descentralizada y presencial los días 4 y 5 de octubre en 13 ciudades del Perú. En seis de ellas: Ayacucho, Arequipa, Cusco, Huancayo, Ica y Lima la Universidad Continental y Continental Florida University juegan un rol clave como patrocinadores oficiales, impulsando el talento y la innovación en el país.

Asimismo, el hackathon busca consolidar una comunidad científica colaborativa, inclusiva y receptiva a nuevas ideas, fomentando el desarrollo de habilidades clave en áreas STEM: generación de ideas transformadoras a partir de datos, conversión en soluciones aplicables y liderazgo de iniciativas que impulsen la innovación tecnológica.

La convocatoria es gratuita y está dirigida a estudiantes de colegios (4to y 5to de secundaria), comunidad universitaria, docentes, egresados y a cualquier persona interesada en aportar soluciones innovadoras. Los menores de 18 años deberán registrarse y participar acompañados de un padre o tutor legal.

Para ser parte de esta experiencia única, los participantes deben registrarse en eventos.ucontinental.edu.pe/nasa-challenge, elegir su ciudad y formar un equipo de hasta cuatro personas.

La Universidad Continental y Continental Florida University, junto a la NASA, invitan a toda la comunidad a asumir el reto de transformar el futuro a través del conocimiento, la investigación y la tecnología.

