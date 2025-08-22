Universidad Continental y Continental Florida University impulsan el NASA Space Apps Challenge como sponsors oficiales en seis ciudades del Perú

La Universidad Continental y Continental Florida University anuncian su participación como sponsors oficiales del NASA Space Apps Challenge, reafirmando su compromiso con la innovación, la ciencia y la colaboración para generar soluciones de impacto global.

El NASA Space Apps Challenge es reconocido como el hackathon más grande del mundo. Cada año reúne a miles de codificadores, científicos, diseñadores, creadores e innovadores de diversos países para poner a prueba su creatividad y conocimientos, resolviendo desafíos reales con base en datos abiertos de la NASA. Los participantes transforman estos retos en propuestas de software y desarrollos digitales que abordan problemas tanto de la Tierra como del espacio.

En su edición 2025, bajo el lema “Learn, launch, lead” (aprende, crea y lidera), el evento se realizará de forma descentralizada y presencial los días 4 y 5 de octubre en 13 ciudades del Perú. En seis de ellas: Ayacucho, Arequipa, Cusco, Huancayo, Ica y Lima la Universidad Continental y Continental Florida University juegan un rol clave como patrocinadores oficiales, impulsando el talento y la innovación en el país.

Asimismo, el hackathon busca consolidar una comunidad científica colaborativa, inclusiva y receptiva a nuevas ideas, fomentando el desarrollo de habilidades clave en áreas STEM: generación de ideas transformadoras a partir de datos, conversión en soluciones aplicables y liderazgo de iniciativas que impulsen la innovación tecnológica.

La convocatoria es gratuita y está dirigida a estudiantes de colegios (4to y 5to de secundaria), comunidad universitaria, docentes, egresados y a cualquier persona interesada en aportar soluciones innovadoras. Los menores de 18 años deberán registrarse y participar acompañados de un padre o tutor legal.

Para ser parte de esta experiencia única, los participantes deben registrarse en eventos.ucontinental.edu.pe/nasa-challenge, elegir su ciudad y formar un equipo de hasta cuatro personas.

La Universidad Continental y Continental Florida University, junto a la NASA, invitan a toda la comunidad a asumir el reto de transformar el futuro a través del conocimiento, la investigación y la tecnología.