La laptop más potente del mundo llega a Perú: ROG Strix SCAR 18

Puertos de E/S

2 x Thunderbolt™ 5 Tipo-C®/DisplayPort™ / Power Delivery / G-sync (data speed up to 120Gbps) 3x USB 3.2 Gen 2 Tipo-A (data speed up to 10Gbps) 1 puerto LAN 2.5G 1 x HDMI® 2.1 FRL

1 x conector combinado de audio: entrada de micrófono y auriculares