¡De Titanic a Harry Potter! ‘Música de película’ llega al Teatro Segura con canciones que marcaron a generaciones

Bajo la dirección de Renzo Dalí, el show promete una experiencia sin precedentes, fusionando orquesta de cámara y rock, todo en vivo y sin pantallas. Foto: difusión

Bajo la dirección de Renzo Dalí, el show promete una experiencia sin precedentes, fusionando orquesta de cámara y rock, todo en vivo y sin pantallas. Foto: difusión

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'Música de película' llega para hacer historia con un repertorio que incluye los temas más icónicos del cine, la televisión y la animación. Bajo la dirección del maestro Renzo Dalí, el público vivirá un viaje sinfónico que une la elegancia de la orquesta de cámara, la potencia del rock y la emoción de un ensamble coral. Todo, sin pantallas. Solo música en vivo que te eriza la piel.

Este espectáculo multisensorial, donde la música que marcó a generaciones cobrará vida con la fuerza de 100 músicos en escena, se realizará el próximo domingo 23 de agosto en el Teatro Manuel Ascencio Segura, ubicado en el Centro de Lima, bajo la producción de DEA Promotora y con entradas disponibles en Teleticket.

El montaje musical propone un recorrido por las bandas sonoras de películas taquilleras, series de televisión y producciones animadas que marcaron a distintas generaciones como ‘La Guerra de las Galaxias’, ‘Harry Potter’, ‘Jurassic Park’, ‘Misión Imposible’, ‘El Padrino’, ‘Rocky’, 'Titanic', ‘Dirty Dancing’, ‘Carros de Fuego’, ‘Los Magníficos’, ‘Mi Bella Genio’, ‘Hechizada’, ‘Shrek’, ‘Los Rugrats’, ‘Thundercats’, ‘La Pantera Rosa’, ‘El Inspector Gadget’, entre otros.

'Música de película', un show sin precedentes. Foto: difusión

'Música de película', un show sin precedentes

Producido por DEA Promotora, este show rompe esquemas. Cuerdas, vientos y percusión sinfónica se fusionan con batería y guitarra eléctrica. A eso se suma un coro que eleva cada tema y percusión étnica que le da un giro único a cada banda sonora.

“Queremos que el público no solo escuche la música, que la sienta. Que cierre los ojos y vuelva a esa escena de Titanic, que se ponga de pie con Rocky, que tiemble con Star Wars. Será una experiencia colectiva e irrepetible”, señala el director Renzo Dalí, profesional formado en la Universidad Nacional de Música del Perú y licenciado por la London College of Music de Inglaterra.