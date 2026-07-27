Bacilos, Beni, Gangsta y Avi lanzan ‘Amor de los 90s’, una colaboración que celebra el amor auténtico en la era digital

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Bacilos presenta 'Amor de los 90s', un sencillo que combina la nostalgia con un sonido fresco y actual, sin perder la esencia que ha consolidado a la agrupación como una de las más representativas del pop latino. La canción cuenta con la colaboración de Beni, una de las voces emergentes con mayor proyección de la escena musical, además de la producción de Gangsta y el aporte creativo del compositor multiplatino Avi. El resultado es una propuesta que une distintas generaciones para rendir homenaje a las historias de amor genuinas en una época dominada por las redes sociales y la inmediatez.

La composición de 'Amor de los 90s' fue desarrollada por Jorge Villamizar junto a Avi, ganador del American Songwriter 2025 y reconocido por su trabajo con artistas como Camilo y Evaluna Montaner. La producción estuvo en manos de Gangsta, productor galardonado recientemente con dos Premios Nuestra Tierra, cuya trayectoria incluye colaboraciones con figuras como Maluma, Ryan Castro y Kapo.

A esta reunión de talentos se suma Beni, cantante y compositor cartagenero que ha ganado reconocimiento gracias a canciones como 'Aunque sea sin mí', junto a Micro TDH, y 'KORAZONG', en colaboración con Kapo. Su estilo, caracterizado por letras cercanas y melodías emotivas, aportó el equilibrio ideal para conectar el universo musical de Bacilos con una nueva generación de oyentes.

¿De qué trata 'Amor de los 90s'?

En el plano musical, 'Amor de los 90s' apuesta por un merengue vibrante y perfecto para la temporada, fusionando el sello romántico de Bacilos con una producción contemporánea. La letra revive la magia de los romances de otra época: las cartas escritas a mano, las llamadas al teléfono fijo, los detalles sencillos y la emoción de conocer a la familia de la persona amada. Todo ello queda resumido en un coro pegadizo que celebra el amor auténtico y los pequeños gestos que marcaron una generación.

Sobre la inspiración de la canción, Jorge Villamizar explica que el objetivo fue rescatar esos momentos cotidianos que hacían especial enamorarse antes. "La canción tiene mucho humor, mucha nostalgia y una energía muy actual. Cuando escuchamos la voz de Beni supimos que era el complemento perfecto para esta historia, tiene una manera muy genuina de interpretar", afirma.

Por su parte, André Lopes destaca que el tema conecta con experiencias universales. "Lo que más me gusta es que habla de algo que todos hemos sentido alguna vez. Musicalmente conserva ese espíritu alegre y orgánico que siempre ha identificado a Bacilos, pero con un sonido totalmente vigente. La participación de Beni aporta frescura y autenticidad desde el primer momento", dijo.

Beni también compartió lo que significó formar parte de este proyecto: "Trabajar con Bacilos fue un sueño hecho realidad. Crecí escuchando sus canciones y siempre admiré la honestidad con la que Jorge y André hacen música. 'Amor de los 90s' nació de forma muy natural, con tiempo y mucho cariño, hasta convertirse en una historia que nos recuerda que aún es posible enamorarse con calma, dedicar canciones y valorar los pequeños detalles. Ser parte de este lanzamiento es un honor que siempre voy a agradecer".