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Música

Laura Piaggio y su espectáculo de flamenco “En mí”

Tras 20 años de trayectoria, Laura Piaggio rinde homenaje al flamenco como refugio emocional y proceso de sanación. "Cada día estamos perdiendo la conexión con nosotros mismos; estamos en un mundo automatizado. El arte te da esa posibilidad de encontrarte".

Laura Piaggio. Foto: Maly Blomberg.
Laura Piaggio. Foto: Maly Blomberg.
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Resumen
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Laura Piaggio creció en un ambiente familiar marcado por la música, el arte y la poesía. Lo suyo es, en esencia, la danza. Lleva 20 años ejerciéndola, pero nunca antes había presentado un espectáculo propio, con una seña de identidad definida.

Ese momento llegó para Laura, quien ofrecerá 'En mí', un espectáculo de flamenco este lunes 22 en el Jazz Zone; pero no se trata de un proyecto en el que solo destaque la elasticidad del movimiento. Para Laura, 'En mí' también es un tributo personal al flamenco y a todo lo que el arte le ha dado a su vida.

"En esta oportunidad, parto de un concepto. Antes bailaba como integrante de una escuela o agrupaciones como Gipsy Fiesta; pero esta vez bailaré sola algunos temas y otros los haré acompañada por un grupo de bailaoras. Lo que me lleva a hacer este show es la necesidad humana que hay de poder buscar, sanar, procesar y sobrevivir a través del arte. Para mí, el arte y la danza me permiten acceder a un universo personal; es un trance en donde puedes convivir o conectarte con lo más profundo de ti, con todas tus emociones; y ahí puedes soltar y liberar absolutamente todo".

No solo se trata de su primer show; es, del mismo modo, el más personal. Laura Piaggio pudo haber presentado un espectáculo de flamenco mucho tiempo antes, pero nunca se ha apurado por hacerlo.

Laura Piaggio. Foto: Maly Blomberg

Laura Piaggio. Foto: Maly Blomberg

"El arte es parte de mi vida. Le tengo mucho respeto. Crecí en una familia de músicos. Siempre he estado cerca de los escenarios. Mi papá, Chaqueta Piaggio, cantaba y podía ver la emoción que transmitía. Pero en la adolescencia conocí a Lourdes Carlín y descubrí el impacto del flamenco. Me dije que esto era lo que quería hacer. En el flamenco convergen todas las emociones. Además, con el flamenco nunca dejas de aprender".

En el flamenco, cada palo (estilo) tiene una estructura definida, la cual le permite al bailaor o bailaora expresar emociones, e incluso estados de ánimo, como la alegría y la tristeza.

"En esta sociedad no está bien visto que se puedan expresar las emociones. Se te exige estar sobrios y ecuánimes para poder continuar; contra eso, el flamenco ha sido mi refugio en donde, por mi sensibilidad personal, podía sentirlo todo desde otros matices. A medida que he ido bailando, y esto es lo mágico del flamenco, en un mismo palo puedes llegar a sentir más de una emoción. Necesitas mucha fuerza corporal y al mismo tiempo mucha delicadeza, y fortaleza interna para sostener muchos momentos de emoción que te brinda el flamenco".

'En mí' no solo es el nombre de la presentación que hará Laura Piaggio, también es un poema que escribió hace mucho tiempo y cuya relectura la llevó a forjar el concepto de lo que se verá este lunes 23.

"Cuando estamos creando, ya sea bailando, cantando o escribiendo, entramos en conexión con algo más que nos ayuda a ser, sentir y explorar; es como entrar en un trance, y ese poema habla de ese trance. Cada día estamos perdiendo la conexión con nosotros mismos; estamos en un mundo automatizado. El arte te da esa posibilidad de encontrarte. Hay que cultivar el mundo interno y el arte es preciso para eso. Soy una persona de pocas palabras, me cuesta mucho expresarme; es por eso que bailo".

 

Poema 'En mí':

 

"Me dibujo en movimiento,

entre la alegría y la tristeza de estar viva,

me envuelvo, giro y aparezco.

Mi felicidad y mi dolor convergen y se quieren.

Una falseta me acaricia y el ritmo de un compás me enciende.

Me delineo en un marcaje que es mi hogar,

cuerpo, manos, brazos, pies, aparecen.

Y mi felicidad y mi dolor convergen y se quieren".

 

 

Dato:

'En ' – Tablao Flamenco: lunes 22 de junio. 8.30 p. m. Jazz Zone, Miraflores.

Venta de entradas: 987422545.

 

 

 

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