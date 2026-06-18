Grammy 2027: cambios y una nueva categoría que premiará a la mejor canción latina

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La Academia de la Grabación ha revelado cambios para la próxima edición. Se trata de cinco categorías nuevas y de flexibilidad en la competencia de los artistas nuevos. “2027 va a ser un año increíble para los Premios Grammy, y uno que refleja el extraordinario crecimiento que estamos viendo en toda la música”, declara Harvey Mason Jr., el director ejecutivo.

Los cambios, señala, se realizan para lograr captar la amplitud de la industria musical actual. A partir de 2027, por ejemplo, habrá una categoría dedicada a la música latina. “Los cambios impulsados por los miembros de nuestra Academia dan cuenta de los muchos géneros, oficios y creadores que la están moldeando. Nos entusiasma ver cómo estas actualizaciones cobran vida el próximo año, mientras celebramos a las personas que impulsan la música hacia adelante”.

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En total, habrá 100 categorías en la ceremonia que se transmitirá en vivo por ABC, Disney+ y Hulu el 7 de febrero, añade Billboard. Las nuevas categorías son: mejor interpretación de música pop asiática, mejor colaboración o interpretación de R&B de un dúo o grupo, mejor interpretación vocal de pop tradicional, mejor álbum de folk tradicional y mejor canción latina.

En cuanto a la categoría dedicada a los artistas nuevos, la Academia incrementó el número de veces que un artista puede ser considerado. “Los artistas están lanzando más música antes de realmente irrumpir en la conciencia de los consumidores o de nuestros votantes, y esa evolución impacta directamente en esta categoría”, señalan.

La música latinoamericana

En la categoría mejor canción latina competirán compositores de temas que tengan predominantemente el idioma español, es decir, más del 51%.

“Todos conocemos la popularidad y el éxito de la música latina. La música latina es una de las fuerzas más vibrantes e influyentes del mundo, pero hasta ahora, los compositores latinos no tenían un premio dedicado dentro del campo latino. Esta nueva categoría crea un reconocimiento significativo para esos compositores, ampliando la representación del género dentro del proceso de los Grammy mientras continúa teniendo un impacto global”, declara Harvey Mason Jr.

Los artistas podrán competir con canciones de pop latino, música mexicana, música urbana, tropical y rock/alternativo latino. “Los premios se otorgan únicamente a los compositores, no a los artistas intérpretes, a menos que también estén acreditados como compositores”.