Willie Colón: adiós a la leyenda de la salsa

Willie Colón tenía 17 años cuando presentó su primer disco con el sello Fania Records, en ese entonces, liderado por Johnny Pacheco. La leyenda de la salsa nació en Estados Unidos y creció en Nueva York, rodeado de la música y de las costumbres de su familia puertorriqueña. Se dice que le costó aprender a hablar en español. “Tenía que entender a mi abuelita, que se negaba a hablar inglés y fue la persona que me crió. Ella me hablaba en español y yo le contestaba en inglés”, respondió a Los Ángeles Times en 2023.

Ayer, tras ser internado, el músico falleció en Nueva York a los 75 años. Su familia comunicó el deceso y señaló que la voz de Idilio y Gitana estuvo junto a su entorno más cercano. “Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre. Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo”, escribieron.

Y es que Willie Colón lanzó más de 40 álbumes e influenció a generaciones. El legendario trombonista hizo música desde la escuela y tenía como referente a Eddie Palmieri. Su primer disco, El Malo, inició su sociedad con Héctor Lavoe, con quien grabaría 14 álbumes. El disco llevaba como nombre el apodo con el que se le conocía. Alguna vez descartó que haya sido una imagen creada; al contrario, comentó que había tenido que aprender a defenderse.

“No podía dejar que nadie se aprovechara de mí. Si alguien me daba un golpe, esperaba a que se descuidara y se lo devolvía. Como era chiquito, tuve que tener esa ventaja. Me funcionó porque vivía en un barrio muy duro, y si no te hacías respetar, abusaban de ti. Te quitaban el dinero, te robaban los instrumentos”.

En los últimos años, el músico utilizó las redes sociales para mostrar su postura política. Podría cuestionar ideologías, pero también dejar frases como “NFL cometió un error”, citando un video sobre los perjuicios que habría causado a la organización la última presentación del medio tiempo del Super Bowl. “Para mí es una cosa natural, porque vengo peleando desde chamaquito”, dijo en 2023. “Hay muchas cosas ridículas y feas, muchos abusos. Algunos dicen algo, pero les ensucian el bolsillo un poquito y se callan. La verdad es que no tengo mucha confianza en cómo va la política mundial, y eso me preocupa, porque yo ya no tengo mucho tiempo disponible; o sea que tengo que resignarme”.

Aún no se conocen las causas exactas de su muerte, pero en 2021, Colón había sufrido un grave accidente automovilístico que le causó conmoción cerebral y fracturas en la vértebra cervical.

Las reacciones

El viernes Rubén Blades, con quien hizo Siembra, uno de los álbumes más importantes de salsa de todos los tiempos (con las canciones Pedro Navaja y Plástico), pedía rezar por la salud de su colega. “Acabo de confirmar lo que me resistía a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido”, escribió ayer al enviar el pésame a la familia. “Más adelante y con calma escribiré sobre Willie y su vital e importante legado musical”.

El Grupo Niche lo consideró un “referente absoluto de nuestra cultura con canciones que marcaron generaciones, historias que se volvieron himnos”. La Academia Latina de la Grabación, que le entregó el Grammy a la Excelencia Musical, dijo que “su legado transformó la salsa al convertirla en un fenómeno global, estableciendo un sonido y una estética que definieron una época”. ❖