Música

Bono sobre el nuevo EP de U2: “Son canciones de desafío y de consternación”

La producción 'Days of Ash' reúne a la banda y aborda como temas la política, las protestas y la libertad.

U2.
U2. | Difusión

La política, las protestas y la libertad son algunos de los temas presentes en la nueva producción de U2. Se trata de un EP de seis canciones que aborda desde la muerte de Renée Nicole Macklin Good en Minnesota hasta un homenaje a Sarina Esmailzadeh, una de las miles de colegialas iraníes que salieron a las calles en 2022.

lr.pe

“Ha sido emocionante tenernos a los cuatro juntos de nuevo en el estudio durante el último año… las canciones de Days of Ash tienen un tono y una temática muy diferentes a las que incluiremos en nuestro álbum más adelante. Estas canciones del EP estaban impacientes por salir al mundo. Son canciones de desafío y consternación, de lamentación”, comenta Bono en un comunicado de Universal Music.

A American Obituary y Song of the Future se suma Yours Eternally que tiene la colaboración del músico ucraniano Taras Topolia y Ed Sheeran. “Seguirán canciones de celebración, en las que estamos trabajando ahora… porque a pesar de todo el horror que vemos normalizado a diario en nuestras pantallas, no hay nada normal en estos tiempos de locura y exasperación, y necesitamos hacerles frente antes de poder volver a tener fe en el futuro. Y en nosotros mismos. ‘Si tienes la oportunidad de tener esperanza, es un deber...’ es una frase que tomamos prestada de Lea Ypi’”.

El EP U2 -Days of ash se lanzará mañana, martes 24. “En el cuarto año de la invasión rusa a Ucrania”, señalan

