Austria 05 lanza el EP ‘Sube al tren’ y anuncia concierto de presentación para este viernes 23 de enero

La banda Austria 05 se reencontrará con su fanaticada en La Noche de Barranco. Foto: difusión. | Foto: difusión.

La banda Austria 05 se reencontrará con su fanaticada en La Noche de Barranco. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Tras volver a la música por todo lo alto, Austria 05 volvió a sorprender a sus fans al publicar un nuevo EP titulado ‘Sube al tren’, el cual cuenta con cuatro temas inéditos que mantienen la misma línea de las canciones que publicaron meses atrás, en donde se respira punk rock puro y duro: guitarras al frente, baterías rápidas, líneas de bajo muy presentes y pegajosas melodías.



Desde la portada de ‘Sube al tren’, marcada por colores neón —muy representativos del punk—, hasta las letras, las canciones son una muestra absoluta de la esencia y la actitud de este género. En este material se incluyen los temas ‘Hasta el cielo’, ‘Sin ti’, ‘Sube al tren’ y ‘Mona Lisa’.

“Es un disco muy honesto, sin poses, donde lo que se escucha es exactamente lo que somos cuando conectamos los amplis y empezamos a tocar”, manifiesta Mario Chirinos, vocalista y guitarrista de este proyecto.

Austria 05 lanzará nuevo show de lanzamiento



Austria 05 tendrá su primer concierto este viernes 23 de enero en La Noche de Barranco, donde los integrantes podrán disfrutar de una noche especial junto a sus fans. Quedan algunas entradas para el show, las cuales se pueden adquirir mediante el número 935-295-714.

Austria 05 tendrá su primer concierto este viernes 23 de enero en La Noche de Barranco. Foto: difusión.

Cabe destacar que el concierto está planteado como un concierto-manifiesto: guitarras al frente, base rítmica sólida y coros que piden ser cantados en masa. ‘Ruido en la memoria’ no se presenta como una suma de canciones, sino como una experiencia completa: una noche de energía, desahogo y comunión, donde la nostalgia no es museo, sino impulso. El show promete una puesta en escena coherente con el concepto del álbum —ruido, señal, recuerdos—, sin perder el foco en lo esencial: una banda tocando fuerte, sin maquillaje y con intención



Austria 05 está formada por leyendas vivas del género, en donde resaltan Mario Chirinos en voz y segunda guitarra, Ricardo Méndez (Difonia) en primera guitarra, Mauricio ‘Mapache’ Llona (ex 6 Voltios y Diazepunk) y Emilio Bruce en bajo (ex 6 Voltios).

