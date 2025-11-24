HOYSuscripcion LR Focus

Música

Los 60 años de un gran álbum: “Bringing It All Back Home” de Bob Dylan

De todos los proyectos de Dylan, este es el que se mantiene más fresco, más joven y más poético. Es el que más nos habla hoy.

Bob Dylan. Imagen: Difusión.
Bob Dylan. Imagen: Difusión.

Bob Dylan tiene 84 años. Bob Dylan es de esos artistas que consideramos inacabables debido a su referencia cultural, que no solo se limita a lo conseguido en la música. No hay que olvidar que en el año 2016 se le otorgó el Premio Nobel de Literatura a cuenta de la poesía que proyectan sus canciones. Este reconocimiento a un artista que no era un escritor de oficio generó en su momento más de una controversia. Cierto, había otros autores literarios que, sin duda, se lo merecían. Pero tampoco estuvo tan desacertada la elección de la Academia Sueca.

La música de Dylan y sus letras influyeron en generaciones de escritores y artistas del mundo entero en los años 60. Esta radiación es meritoria, y lo digo sin exagerar, porque la consiguió con una voz nada privilegiada para el canto. Así lo hizo sentir en 1962, cuando publicó su primer álbum, Bob Dylan, que significó una excelente carta de presentación, la cual sedujo a la crítica y a toda una juventud ávida de revolución (era la época de la Guerra Fría, la guerra de Vietnam, la crisis de los misiles, et al). Dylan apareció en la década más psicodélica del siglo XX.

Con guitarra al hombro y tirando dedo, Dylan llevó su música por todos los lugares que pudo de Estados Unidos. Esa imagen también ayudó a fortalecer la impresión que se tenía de él: la de un poeta que iba de pueblo en pueblo llevando un mensaje de esperanza. Bajo esos parámetros, hizo tres álbumes más, con los que le fue no menos que bien.

Sin embargo, en 1965, lanzó el álbum Bringing It All Back Home(Traerlo todo de vuelta a casa), con el que marcó su entrada al rock. Muchos de sus seguidores vieron en este trabajo una negación de lo folk y una apuesta al servicio del mercado discográfico. Es decir, una traición.

"Bringing It All Back Home". Imagen: Difusión.

"Bringing It All Back Home". Imagen: Difusión.

Este polémico álbum cumple 60 años este 2025. Este álbum pudo significar la desaparición de Dylan como artista, porque evidentemente era una negación de los postulados creativos que pautaron sus cuatro proyectos precedentes.  No se le perdonaba que usara la guitarra eléctrica, por ejemplo, y fue abucheado en más de una presentación.

Pero Bringing It All Back Home no demoró en conseguir muy buenas críticas. Las letras y la intención idealista que las nutría eran las mismas de la época folk; solo cambiaba el ritmo, en modo rock.

De todos los proyectos de Dylan, este es el que se mantiene más fresco, más joven y más poético.  Es el que más nos habla hoy. Temas como “Subterranean Homesick Blues”, “Mr. Tambourine Man”, “She Belongs to Me”, “On The Road Again”, por ejemplo, son una invitación a ver la vida de otra manera, con espíritu festivo y crítico a la vez.

Este es un clásico a disposición de todos.

