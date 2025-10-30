HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Incendio de gran magnitud cerca al mercado Unicachi en Comas
Incendio de gran magnitud cerca al mercado Unicachi en Comas     Incendio de gran magnitud cerca al mercado Unicachi en Comas     Incendio de gran magnitud cerca al mercado Unicachi en Comas     
Notas de Prensa

Elena Romero presenta su nuevo éxito musical TU NO SABES QUERER, a ritmo de cumbia

 Ya se encuentra disponible en todas las plataformas musicales y Youtube.

Elena Romero. Foto: Difusión.
Elena Romero. Foto: Difusión.

Se encuentra en todas las plataformas musicales y Youtube  TÚ NO SABES QUERER, la nueva composición de Elena Romero, a ritmo de cumbia y donde da voz a esa mujer decidida que sabe cómo desea ser amada y no acepta menos. 

“TÚ NO SABES QUERER habla de esa mujer que sabe lo que quiere y no acepta menos de lo que merece. Prefiere estar sola que mal acompañada y es capaz de renacer después del dolor de la ruptura” nos comenta Elena.

Con los Arreglos y Producción Musical de Paulo Morales y un elegante videoclip grabado por Edson Lazo, Elena nos habla de una mujer empoderada e independiente, pero llena de amor. 

Además, TÚ NO SABES QUERER forma parte del nuevo Show Musical que Elena viene preparando y que presentará dentro de muy poco: “Quiero que el público disfrute, baile, se ría, se emocione y cante conmigo todas las canciones de mi nuevo show. Me encanta establecer una linda cercanía y pasar una noche divertida, sintiéndonos como en familia”.

Con una banda en vivo de excelentes músicos, su espectáculo es un canto al optimismo y a todo aquello que nos levanta el ánimo y nos alegra. Con mucho ritmo y sabor, incluye canciones como PECADO su anterior composición en Feet con Ernesto Pimentel y ahora la nueva TU NO SABES QUERER, que se intercalan con las más conocidas cumbias peruanas, ricos chachachás, dulces bachatas y las más emblemáticas canciones de la Nueva Ola. Un viaje por diferentes géneros con las más conocidas canciones y por supuesto, con la calidad y el sentimiento de Elena Romero.

(NdP).

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

Notas relacionadas
Coco Bedoya: "La gente piensa que el arte es un espacio bucólico y no es así"

Coco Bedoya: "La gente piensa que el arte es un espacio bucólico y no es así"

LEER MÁS
Jeremías Gamboa: “Todos se sienten un poco más blancos que otros y un poco más cholos que otros”

Jeremías Gamboa: “Todos se sienten un poco más blancos que otros y un poco más cholos que otros”

LEER MÁS
Coco Bedoya: “Santa Rosa de Lima era una artista punk, sus dibujos recién descubiertos tienen una sugerencia tremenda”

Coco Bedoya: “Santa Rosa de Lima era una artista punk, sus dibujos recién descubiertos tienen una sugerencia tremenda”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Empresas impulsan la recuperación de ecosistemas y la seguridad hídrica

Empresas impulsan la recuperación de ecosistemas y la seguridad hídrica

LEER MÁS
Buscan proteger más de un millón de hectáreas de humedales para reforzar la seguridad hídrica en Perú

Buscan proteger más de un millón de hectáreas de humedales para reforzar la seguridad hídrica en Perú

LEER MÁS
Club Real Madrid felicita a la Universidad Cesar Vallejo por sus 34 años

Club Real Madrid felicita a la Universidad Cesar Vallejo por sus 34 años

LEER MÁS
El Fondo de Cultura Económica anuncia la primera Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil – FILIJ Perú 2025

El Fondo de Cultura Económica anuncia la primera Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil – FILIJ Perú 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Trump ordena que EE. UU. retome ensayos nucleares tras informes de nuevas pruebas de Rusia en el Ártico

Notas de Prensa

Empresas impulsan la recuperación de ecosistemas y la seguridad hídrica

Buscan proteger más de un millón de hectáreas de humedales para reforzar la seguridad hídrica en Perú

Club Real Madrid felicita a la Universidad Cesar Vallejo por sus 34 años

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Dina Boluarte y exministros son denunciados constitucionalmente por caso Matarani: podrían ser inhabilitados 10 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025