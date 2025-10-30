Elena Romero presenta su nuevo éxito musical TU NO SABES QUERER, a ritmo de cumbia

Se encuentra en todas las plataformas musicales y Youtube TÚ NO SABES QUERER, la nueva composición de Elena Romero, a ritmo de cumbia y donde da voz a esa mujer decidida que sabe cómo desea ser amada y no acepta menos.

“TÚ NO SABES QUERER habla de esa mujer que sabe lo que quiere y no acepta menos de lo que merece. Prefiere estar sola que mal acompañada y es capaz de renacer después del dolor de la ruptura” nos comenta Elena.

Con los Arreglos y Producción Musical de Paulo Morales y un elegante videoclip grabado por Edson Lazo, Elena nos habla de una mujer empoderada e independiente, pero llena de amor.

Además, TÚ NO SABES QUERER forma parte del nuevo Show Musical que Elena viene preparando y que presentará dentro de muy poco: “Quiero que el público disfrute, baile, se ría, se emocione y cante conmigo todas las canciones de mi nuevo show. Me encanta establecer una linda cercanía y pasar una noche divertida, sintiéndonos como en familia”.

Con una banda en vivo de excelentes músicos, su espectáculo es un canto al optimismo y a todo aquello que nos levanta el ánimo y nos alegra. Con mucho ritmo y sabor, incluye canciones como PECADO su anterior composición en Feet con Ernesto Pimentel y ahora la nueva TU NO SABES QUERER, que se intercalan con las más conocidas cumbias peruanas, ricos chachachás, dulces bachatas y las más emblemáticas canciones de la Nueva Ola. Un viaje por diferentes géneros con las más conocidas canciones y por supuesto, con la calidad y el sentimiento de Elena Romero.

(NdP).