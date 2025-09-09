HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Música

Pat Metheny, el mejor guitarrista del mundo en Lima

Pat Metheny estará este 15 de septiembre en Lima y presentará su último trabajo en solitario, “Moon Dial”, y tocará los temas favoritos de sus seguidores. Hablamos de más de 50 años de contundente carrera musical.

Pat Metheny. Foto: Difusión.
Pat Metheny. Foto: Difusión.

El próximo lunes 15 de septiembre, en el Gran Teatro Nacional, se estará presentando el famoso y reconocido guitarrista de jazz, Pat Metheny, en el marco de su gira mundial Dream Box/Moon Dial, siendo Moon Dial su último trabajo en solitario, lanzado en el 2024 y el cual puede escucharse en todas las plataformas musicales.

Como lo dijimos, en su momento, en La República, Pat Metheny es uno de los mejores músicos del mundo (“tiene más de 50 grabaciones, 39 nominaciones al Grammy y 20 premios en distintas categorías del mismo”). Para quien escribe: el mejor guitarrista de hoy y un implícito maestro de generaciones de músicos, y no necesariamente los relacionados con la guitarra.

Cuando se piensa en jazz, se nos viene a la mente, principalmente, los instrumentos de viento, como el saxofón y la trompeta; los de cuerda percutida, como el piano; los de percusión, como la batería; pero difícilmente los de cuerda pulsada, a saber, la guitarra. La guitarra sí tiene una rica tradición en el jazz, pensemos en algunos de sus mayores exponentes, como Wes Montgomery, Django Reinhardt, George Benson y Al Di Meola. La lista puede ser mucho más larga, pero hubo un periodo, comprendido entre mediados de los 60 e inicios de los 70, en donde la guitarra había dejado de ser protagónica. La plasticidad del jazz se exhibía en la hegemonía de los instrumentos de viento y en ese efecto tuvo mucho que ver la presentación de Miles Davis en el Festival de la Isla de Wight en 1970, en el sur de Inglaterra. Este es uno de los eventos musicales más importantes de la segunda mitad del siglo XX, el cual congregó entre 600 y 700 mil personas. No olvidemos que el mítico festival de Woodstock de 1969, tuvo entre 400 y 500 mil asistentes.

En ese escenario, en 1976, Pat Metheny debuta con su álbum Bright Size Life, el cual obtuvo muy buenas críticas, algo que no sorprendió porque el músico venía precedido de una buena reputación entre los entendidos debido a su legendario linaje musical. Pat Metheny tenía 22 años. Tras su segundo álbum de 1977, Watercolors, en el que colaboró el pianista Lyle Mays, decide fundar Pat Metheny Group con Mays. Aquí empieza la leyenda, la escuela y la radiación. Con esta banda, nuestro músico llevó a instancias celestiales un sonido de guitarra que dialogaba con instrumentos electrónicos, un sonido de guitarra que venía de la tradición del blues, un sonido de guitarra que proyectaba la evidente marca de Pat Metheny. De este álbum, tenemos una obra maestra, una experiencia melódica que todo ser humano debe escuchar, aunque sea una vez en la vida: “Phase Dance”, que se convirtió en el himno de Pat Metheny Group.

En los países latinoamericanos en los que se ha presentado, como Chile, la rompió con llenos totales. Lo mismo sucederá en su segunda visita a Lima, en el mismo lugar en el que brilló en el 2022. Aquella vez, Pat Metheny fue, literalmente, fue ovacionado y reverenciado por un público obnubilado.

Lo más importante: su música está disponible, y gratis, para quien no haya escuchado el trabajo de este referente en actividad. Vale la pena.

Este lunes 15 de setiembre en el Gran Teatro Nacional y las entradas para este espectáculo están a la venta en Ticketmaster.

Notas relacionadas
El legado de Hunter S. Thompson

El legado de Hunter S. Thompson

LEER MÁS
Gabriela Wiener: “El Estado peruano necesita de terroristas para poder subsistir”

Gabriela Wiener: “El Estado peruano necesita de terroristas para poder subsistir”

LEER MÁS
María del Pilar Riofrío: "Los museos no solo somos un espacio para la educación artística, sino para la educación en general"

María del Pilar Riofrío: "Los museos no solo somos un espacio para la educación artística, sino para la educación en general"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Susan Ochoa y el tierno consejo a Milena Warthon previo al Festival Viña del Mar: "Aquí estoy para ti"

Susan Ochoa y el tierno consejo a Milena Warthon previo al Festival Viña del Mar: "Aquí estoy para ti"

LEER MÁS
Ke Personajes confirmó conciertos en Arequipa y Cusco: ¿dónde y cuándo serán sus shows?

Ke Personajes confirmó conciertos en Arequipa y Cusco: ¿dónde y cuándo serán sus shows?

LEER MÁS
A qué hora ver EN VIVO HOY Viña 2023: horario para seguir la TRANSMISIÓN EN DIRECTO del festival

A qué hora ver EN VIVO HOY Viña 2023: horario para seguir la TRANSMISIÓN EN DIRECTO del festival

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Indecopi multa a Arcor con más de S/40.000 por publicidad engañosa en los empaques de sus productos que exageraban con relleno

¿Quién es Deborah Gautier, la primera peruana cinturón negro en jiu-jitsu y campeona mundial?

Efemérides de Venezuela: esta es la lista completa de festividades y celebraciones en septiembre 2025

Música

Manongo Mujica: “El ritmo es el elemento que une todo, toca una fibra en el ser humano, una fibra de unión. La fuerza de Perujazz es rítmica”

"Joy Division", el documental

Tania Libertad alista conciertos sinfónicos en el Gran Teatro Nacional

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Dina Boluarte: mujer se desmaya luego de saludar a la presidenta durante ceremonia Palacio de Gobierno

Ulises Villegas, alcalde de Comas, es acusado de obligar a trabajadoras a vestirse de porristas

Curwen en La República: "Pareciera que un guionista de Al Fondo Hay Sitio escribiera la política peruana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota