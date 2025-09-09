Pat Metheny, el mejor guitarrista del mundo en Lima

El próximo lunes 15 de septiembre, en el Gran Teatro Nacional, se estará presentando el famoso y reconocido guitarrista de jazz, Pat Metheny, en el marco de su gira mundial Dream Box/Moon Dial, siendo Moon Dial su último trabajo en solitario, lanzado en el 2024 y el cual puede escucharse en todas las plataformas musicales.

Como lo dijimos, en su momento, en La República, Pat Metheny es uno de los mejores músicos del mundo (“tiene más de 50 grabaciones, 39 nominaciones al Grammy y 20 premios en distintas categorías del mismo”). Para quien escribe: el mejor guitarrista de hoy y un implícito maestro de generaciones de músicos, y no necesariamente los relacionados con la guitarra.

Cuando se piensa en jazz, se nos viene a la mente, principalmente, los instrumentos de viento, como el saxofón y la trompeta; los de cuerda percutida, como el piano; los de percusión, como la batería; pero difícilmente los de cuerda pulsada, a saber, la guitarra. La guitarra sí tiene una rica tradición en el jazz, pensemos en algunos de sus mayores exponentes, como Wes Montgomery, Django Reinhardt, George Benson y Al Di Meola. La lista puede ser mucho más larga, pero hubo un periodo, comprendido entre mediados de los 60 e inicios de los 70, en donde la guitarra había dejado de ser protagónica. La plasticidad del jazz se exhibía en la hegemonía de los instrumentos de viento y en ese efecto tuvo mucho que ver la presentación de Miles Davis en el Festival de la Isla de Wight en 1970, en el sur de Inglaterra. Este es uno de los eventos musicales más importantes de la segunda mitad del siglo XX, el cual congregó entre 600 y 700 mil personas. No olvidemos que el mítico festival de Woodstock de 1969, tuvo entre 400 y 500 mil asistentes.

En ese escenario, en 1976, Pat Metheny debuta con su álbum Bright Size Life, el cual obtuvo muy buenas críticas, algo que no sorprendió porque el músico venía precedido de una buena reputación entre los entendidos debido a su legendario linaje musical. Pat Metheny tenía 22 años. Tras su segundo álbum de 1977, Watercolors, en el que colaboró el pianista Lyle Mays, decide fundar Pat Metheny Group con Mays. Aquí empieza la leyenda, la escuela y la radiación. Con esta banda, nuestro músico llevó a instancias celestiales un sonido de guitarra que dialogaba con instrumentos electrónicos, un sonido de guitarra que venía de la tradición del blues, un sonido de guitarra que proyectaba la evidente marca de Pat Metheny. De este álbum, tenemos una obra maestra, una experiencia melódica que todo ser humano debe escuchar, aunque sea una vez en la vida: “Phase Dance”, que se convirtió en el himno de Pat Metheny Group.

En los países latinoamericanos en los que se ha presentado, como Chile, la rompió con llenos totales. Lo mismo sucederá en su segunda visita a Lima, en el mismo lugar en el que brilló en el 2022. Aquella vez, Pat Metheny fue, literalmente, fue ovacionado y reverenciado por un público obnubilado.

Lo más importante: su música está disponible, y gratis, para quien no haya escuchado el trabajo de este referente en actividad. Vale la pena.

