Rodrigo Romero: Un joven saxofonista peruano que conquista la escena de Nueva York

Rodrigo Romero, un talentoso saxofonista y compositor peruano radicado en Nueva Jersey, está dejando su huella en la competitiva escena musical de Nueva York y Nueva Jersey. Con una versatilidad impresionante, Romero se destaca en géneros como el jazz, la salsa y la música afroperuana.

Viene demostrado su talento como arreglista y músico de sesión en proyectos destacados, incluyendo el álbum "ToyLokazo" (2023) de Jaze, donde sus arreglos y grabaciones superaron los 15 millones de vistas. También ha colaborado con artistas como Tito Puente Jr., Carrie Jackson, Luis Linares, Micaela Minaya, David Cabrejos y Victor Ortiz. Como productor, ha trabajado con artistas como willwallz, Hitalot y Manuela Zapata.

Ha compartido escenario con figuras de renombre mundial como Christian McBride, Arturo Sandoval, Frank Lacy, Eddie Allen, Roy Hargrove Big Band, Lance Bryant Big Band y Radam Schwartz Organ Big Band, Cuarteto y Trio. Y trabajado con leyendas como Andy Montañez (ex El Gran Combo), Oscar Arriaga (ex Los Adolescentes) y Victor Baro (ex integrante de Frankie Ruiz, Tito Allen y actual director musical de Adalberto Santiago).

A través de su proyecto RoD, Romero ha utilizado sus dotes como arreglista y compositor para expresar su visión con respecto a música de vanguardia, logrando un alcance significativo en plataformas.

En la actualidad Rodrigo Romero continúa consolidando su carrera, llevando la riqueza de la música peruana a escenarios internacionales, es así que el próximo 17 de mayo lanzará su nueva producción, "Libre Esencia", en todas las plataformas digitales.

"Libre Esencia" es el primer álbum musical de Romero, en donde busca consolidar algunas tradiciones de ritmos latinoamericanos, especialmente peruanos. Presentando una visión fresca y libre en la armonía y forma, manteniendo la esencia sonora de los ritmos originales.

Incluye estilos como Festejo, Landó, Bolero y Free Jazz, con influencias de la cultura afroamericana. Consta de ocho canciones, cuatro composiciones originales y dos arreglos inéditos de Rodrigo, una composición del bajista peruano Gabriel Balado y una composición del guitarrista peruano Raúl Huamán.

La agrupación que grabó dicha producción está también formada por Samuel Vicente en el piano, Eric Dupont en la batería, el maestro Roberto "El Chino" Bolaños en las percusiones y la cantante Colombiana Manuela Zapata como artista invitada. El disco fue grabado en el reconocido estudio de grabación Mozart Studios, en Little Falls, New Jersey.

