Linkin Park regresa a Lima y presenta su nuevo sencillo “Up from the bottom”

Linkin Park regresa con fuerza a los escenarios y lo hace por todo lo alto. La banda acaba de lanzar su feroz nuevo sencillo "Up From The Bottom", una muestra más de su inagotable energía y creatividad. Este lanzamiento precede la Edición Deluxe de su aclamado álbum From Zero, que estará disponible el 16 de mayo e incluirá tres canciones inéditas junto a una edición física especial con cinco temas en vivo.

A la par del estreno de su nuevo material, Linkin Park ha confirmado su esperada presentación en Lima el 28 de octubre en el Estadio San Marcos. Los fanáticos peruanos podrán disfrutar de un show imperdible que combinará sus grandes éxitos con los temas de su más reciente álbum. La venta de entradas estará disponible a través de Ticketmaster en las siguientes fechas: Preventa exclusiva BBVA el 01 y 02 de abril con 15% de descuento y venta general a partir del 03 de abril.

La gira From Zero World Tour ha llevado a la banda por distintas ciudades de EE.UU., y ahora extiende su recorrido a Sudamérica, donde se ha confirmado fechas en Argentina, Chile, Colombia y Brasil. Las preventas exclusivas para el club de fans LP Underground estarán disponibles desde el 31 de marzo, brindando a sus seguidores la posibilidad de asegurar sus entradas con anticipación.

"Up From The Bottom" fue grabada en distintos momentos de la gira, capturando la esencia renovada de la banda. La canción se construye sobre una base de piano contundente, guitarras distorsionadas y una batería enérgica, con un poderoso intercambio vocal entre Emily Armstrong y Mike Shinoda. El tema culmina con un puente inesperado de scratches de tornamesa y uno de los versos de rap más impactantes de Shinoda, evocando la alquimia sonora clásica de Linkin Park pero con un toque fresco y renovado.

El regreso de Linkin Park a Lima es un evento esperado por miles de fanáticos y representa el renacimiento de Linkin Park tras la trágica pérdida de Chester Bennington en 2017 y su largo periodo de inactividad. Con una puesta en escena de alto impacto y un repertorio que fusiona lo mejor de su trayectoria con su evolución actual, la banda promete una noche inolvidable.

