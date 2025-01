El viceministro de República Dominicana que renunció a su cargo tras asistir a toma de mando de Nicolás Maduro

El reconocido merenguero y hasta hace poco viceministro de Cultura de República Dominicana, Bonny Cepeda, anunció su renuncia al cargo luego de haber asistido a la ceremonia de toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. A través de su cuenta de Instagram, Cepeda compartió la carta de renuncia que había enviado al presidente dominicano, Luis Abinader, agradeciéndole la confianza depositada durante su gestión.

Aunque la carta de renuncia fue fechada en septiembre, Cepeda hizo pública su decisión este viernes, un día después de que se viralizara un video donde se le observó participando en el evento realizado en Caracas. Este acontecimiento generó una ola de comentarios en redes sociales y el escrutinio de diversos sectores, considerando la postura oficial de República Dominicana hacia el régimen venezolano.

¿Por qué renunció Bonny Cepeda a su cargo tras asistir a investidura de Nicolás Maduro?

Bonny Cepeda argumentó que su renuncia responde a su deseo de retomar su carrera artística y empresarial. Sin embargo, su participación en el acto protocolar en Caracas avivó las críticas hacia su cercanía con Nicolás Maduro, un tema que ya había sido motivo de controversia en el pasado. En su mensaje de renuncia, el cantante expresó:

"Hoy me dirijo a mis familiares, amigos del partido PRM, compañeros artistas, a mis seguidores y a todo el público en general, cuando he decidido continuar donde todo comenzó, en mi vida artística y empresarial, con la seguridad del deber cumplido en las funciones que me fueron encomendadas", escribió en la misiva el entonces viceministro.

¿Cuál es la relación de Bonny Cepeda con el régimen de Nicolás Maduro?

No es la primera vez que Bonny Cepeda es vinculado al gobierno de Venezuela. En 2021, el artista admitió haber recibido pagos por presentarse en celebraciones oficiales, incluidas las fiestas de cumpleaños de Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. Estas declaraciones generaron reacciones mixtas, especialmente en su país natal, República Dominicana, donde muchos consideran polémica cualquier interacción con el mandatario venezolano.

Su reciente asistencia al acto de toma de posesión refuerza la percepción de una relación estrecha con el régimen venezolano. Según reportes, Cepeda ha participado en múltiples eventos organizados por el gobierno de Maduro, consolidándose como una figura recurrente en actos oficiales.

¿Reconoce el gobierno de República Dominicana a Nicolás Maduro como presidente?

La posición oficial de República Dominicana hacia Nicolás Maduro ha sido de no reconocimiento desde las elecciones presidenciales de 2018, calificadas como fraudulentas por diversos organismos internacionales. En su lugar, el gobierno dominicano respalda a Edmundo González Urrutia, a quien considera el candidato legítimo electo por el pueblo venezolano.

La participación de Cepeda en la ceremonia, por tanto, contrasta con la postura diplomática adoptada por el gobierno de Luis Abinader. Aunque el exviceministro no ocupaba un rol relacionado directamente con política exterior, su presencia en el acto generó interrogantes sobre las implicaciones de su vínculo con el régimen chavista.