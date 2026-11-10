León XIV pide a la Iglesia "seguir haciendo lío" y llevar el Evangelio a todos los rincones: "No permitan que nadie les arrebate la libertad" Unión. El pontífice exhortó a los argentinos a convertir la fe en un compromiso cotidiano durante una misa en Córdoba, a la que asistieron 650.000 personas, y en su posterior cita con los jóvenes en Palermo, frente a un millón de personas.

El papa León XIV exhortó a los argentinos a convertir la fe en un compromiso cotidiano, seguir el ejemplo de los santos locales y trabajar por una sociedad más fraterna, durante una misa multitudinaria en Córdoba que reunió a unas 650.000 personas. "¡Vayan y sean santos!", proclamó ante los fieles, en la segunda gran celebración de su visita al país, después de la convocatoria de 2.500.000 personas en Buenos Aires el lunes.

En su homilía, el pontífice tomó como referencia al Cura Brochero y a Mamá Antula, dos figuras de la santidad argentina en las que destacó la unión entre la devoción religiosa y el compromiso con la comunidad. En ellas, afirmó, sobresalía la unidad entre pasión por el Evangelio y compromiso en la construcción de una patria fraterna y solidaria.

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"En la escuela y en la plaza, en la familia y con los amigos, en el campo y en la ciudad, en el tambo y en la oficina. ¡Vayan y evangelicen!", pidió. La celebración tuvo lugar en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde miles de personas habían pasado la noche a la intemperie para conseguir un lugar. Muchos llegaron desde provincias del norte y recorrieron cientos de kilómetros en autobuses antes de instalar campamentos improvisados.

Por la tarde, en la Catedral de Córdoba, León XIV trasladó su exhortación a los obispos, sacerdotes y seminaristas y recuperó una de las expresiones más recordadas de su antecesor, el papa Francisco. “Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío (...), un lío que la lleve a todos los rincones y haga resonar por doquier el Evangelio de Jesucristo”, les dijo, en alusión al “hagan lío” que Jorge Bergoglio había pronunciado ante los jóvenes durante la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, en 2013.

El pontífice también recordó su reciente hospitalización y pidió a los religiosos que no abandonaran su tarea pastoral por la edad o las limitaciones físicas. "Lo que evangeliza es la manera de vivir nuestra vocación", afirmó. Los animó a perseverar incluso en medio del sufrimiento y a recurrir a la tecnología y a nuevas herramientas para extender su labor evangelizadora.

Antes del encuentro, León XIV había saludado desde el balcón del arzobispado a una multitud que aguardaba su paso. "Unidos lo podemos todo", expresó. También había sido recibido en el aeropuerto provincial por cerca de un centenar de personas, en su mayoría niños, con quienes estrechó las manos, se fotografió y recibió cartas y regalos.

“Bienvenidos todos”

Por la noche, el papa participó en una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en el barrio de Palermo, Buenos Aires. El encuentro reunió a más de un millón de personas, según el Gobierno argentino, estuvo marcado por cuatro testimonios.

Cristian Schinca, de 25 años, relató su recuperación de la adicción a la cocaína, el aislamiento familiar y el período en que había vivido en la calle. Su llegada al Hogar de Cristo Moreno Sur le permitió iniciar un proceso de recuperación. "Hoy, cuando me siento desbordado voy a la capilla, lo miro a Jesús y me quedo con él contándole todo lo que me pasa y la paz vuelve a mí", contó. También explicó que había decidido permanecer allí para ayudar a otros jóvenes afectados por las drogas.

Agustina Flores, docente de 29 años, habló de su trabajo voluntario con niños de barrios populares y de la frustración que sentía cuando no conseguía acompañar a quienes más lo necesitaban. León XIV la animó a mantener la esperanza y recordó una frase de santa Nazaria Ignacia: "Adelante, siempre adelante".

Por su parte, Guadalupe Irupe Echavarria, de 31 años y postulante religiosa, contó que había dudado de su vocación y llegado a creer que era demasiado tarde para consagrar su vida a la Iglesia. Una pregunta de un sacerdote, "¿Quién te dijo que ya es tarde?", la había ayudado a recuperar la esperanza. "Siempre pensé que mi historia era la de alguien que había llegado tarde, hoy empiezo a descubrir que es la historia de un Dios que sabe esperar", expresó.

El último testimonio fue el de Franco, periodista deportivo y docente que también colaboraba con su parroquia. Al preguntarle cómo compatibilizar la fe con sus responsabilidades diarias, el papa respondió que las actividades ordinarias también podían ser una forma de vivir el Evangelio. "Cuando trabajas o estudias o compartes con tus amigos, hazlo con amor. Todo lo que hagas, hazlo con amor", afirmó.

En su posterior homilía, León XIV advirtió a los jóvenes sobre los “ídolos” actuales, entre ellos el dinero, la popularidad, la apariencia y la búsqueda de éxito a cualquier precio. También alertó sobre la envidia, el egoísmo y la necesidad de aprobación en las redes sociales. "No permitan que nadie les arrebate la libertad", sostuvo.

El papa retomó el lema “Todos, todos, todos” de Francisco y aseguró que en la Iglesia había lugar para cada persona, con sus heridas y su historia. Los invitó a acercarse a Cristo, vivir el amor mediante el servicio a los demás y aspirar a la santidad.

Al concluir, los animó a llevar el mensaje cristiano a sus comunidades: "Todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo. ¡Vayan y anuncien!".

Los reclamos de las víctimas que no fueron recibidas

La visita también estuvo acompañada por reclamos de organizaciones y sobrevivientes de abusos dentro de instituciones católicas que no habían conseguido un encuentro con el pontífice. Entre ellas se encontraban mujeres que denunciaron explotación laboral cuando eran adolescentes en centros vinculados al Opus Dei y víctimas de abusos sexuales contra menores en el Instituto Próvolo para personas sordas, en Mendoza.

Andrea Martínez, una de las mujeres que había presentado denuncias penales contra autoridades del Opus Dei, expresó la decepción del grupo por no haber sido incluido en la agenda papal. "Queremos transmitir la desilusión y la tristeza que sentimos... sabemos que los tiempos de él no son los nuestros, pero necesitamos ser escuchadas", afirmó en una rueda de prensa.

Las denunciantes esperaban que León XIV pudiera recibirlas antes de concluir su visita a Argentina o durante su posterior viaje a Perú. "No vamos a bajar los brazos hasta que nos reciba", agregó Martínez.

El Vaticano había informado que el lunes el papa se reunió con cinco sobrevivientes de abusos, seleccionados por la Iglesia argentina, primero de manera individual y después en grupo. El portavoz Matteo Bruni indicó que el pontífice había escuchado sus “dolorosas historias” y les había manifestado su cercanía y voluntad de reforzar las vías de protección.

Ending Clergy Abuse (ECA), una red internacional de defensores de derechos humanos y sobrevivientes de abusos clericales, cuestionó que el encuentro no hubiera incluido a las 43 mujeres que denunciaron haber sido sometidas a trabajos forzados durante su adolescencia ni a las víctimas del Instituto Próvolo. En este último caso, dos sacerdotes argentinos habían recibido condenas superiores a 40 años de prisión cada uno por abusos sexuales.

Sergio Salinas, codirector de ECA y abogado de las víctimas del Próvolo, manifestó, según citó AP, su respeto por las cinco personas recibidas por el papa, pero cuestionó la falta de transparencia en el procedimiento de selección. La organización anunció que acudiría a la Pontificia Comisión para la Protección de Menores y al propio León XIV para solicitar explicaciones sobre los criterios utilizados y reclamar nuevos encuentros con las víctimas excluidas.

El pontífice había recibido a la dirección de ECA en el Vaticano en octubre de 2025, en la primera audiencia papal concedida a un grupo dedicado a combatir los abusos eclesiásticos. Según la organización, entonces les había pedido trabajar con él.