España cerró su primera huelga general en 14 años con multitudinarias marchas y disturbios en Madrid y Barcelona Las principales concentraciones tuvieron lugar en Madrid y Barcelona, donde se produjeron enfrentamientos y vandalismo. Las cifras de asistencia varían entre las estimaciones de los sindicatos y la policía.

Se reportaron altercados en Barcelona, con detenciones y actos de vandalismo al cierre de las marchas. Foto: AFP.

Se reportaron altercados en Barcelona, con detenciones y actos de vandalismo al cierre de las marchas. Foto: AFP.

Decenas de miles de personas salieron a las calles de distintas ciudades españolas para cerrar la primera huelga general convocada en el país en 14 años. Las manifestaciones, marcadas por las reivindicaciones sobre el acceso a la vivienda, el aumento de los salarios y la defensa de los servicios públicos, tuvieron sus mayores concentraciones en Madrid y Barcelona, donde se registraron enfrentamientos y episodios de vandalismo al término de las marchas.

En la capital, la Delegación del Gobierno cifró en 120.000 los asistentes, mientras que el Sindicato de Inquilinas elevó la participación hasta 750.000. En Barcelona, donde grupos de jóvenes encapuchados rompieron escaparates, incendiaron contenedores y lanzaron material pirotécnico contra los Mossos d'Esquadra, la Guardia Urbana calculó que habían participado unas 55.000 personas, frente a las 400.000 estimadas por los organizadores.

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El paro había comenzado durante la madrugada con piquetes en polígonos industriales, cortes de carreteras y alteraciones en el transporte. Su seguimiento fue desigual: mientras UGT y CCOO lo calificaron de exitoso y aseguraron que había superado sus expectativas, las organizaciones empresariales lo consideraron un fracaso y calcularon una participación media inferior al 5%.

La vivienda concentró las reivindicaciones de las marchas

La crisis habitacional se convirtió en el principal eje de las movilizaciones, que también reclamaron mejores salarios y servicios públicos. En Madrid, la manifestación estuvo encabezada por una pancarta que cuestionaba a “todos los gobiernos” y reclamaba mejoras en los salarios y los servicios públicos. La vivienda, sin embargo, ocupó el centro de las consignas, en una protesta vinculada con el movimiento social que había comenzado el 23 de septiembre, después del desahucio de una mujer de 87 años.

Durante las marchas se escucharon lemas como “¿Dónde está el Gobierno progresista?”, “Ministra, rentista, que estás en nuestra lista” y “Gobierno y patronal, alianza criminal”. También se coreó “Todas somos Maricarmen”, en referencia a la anciana cuyo desahucio había marcado el inicio de la movilización.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, afirmó que “la policía ha estado haciendo de piquete empresarial (…) es una vergüenza”. Por su parte, el líder de CCOO, Unai Sordo, anunció que su organización tenía intención de denunciar los “episodios de violencia” que atribuyó al «macarreo de la policía”.

Disturbios al término de las manifestaciones en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra informaron de ocho detenciones relacionadas con esos altercados, que se sumaron a otros dos arrestos efectuados durante la jornada por la quema de contenedores y atentado a agentes de la autoridad. De acuerdo con el balance difundido, los grupos violentos rompieron los escaparates de varios establecimientos, entre ellos una tienda de H&M, en algunos casos después de retirar los paneles de protección instalados ante el riesgo de vandalismo.

En la entrada de una tienda de Apple situada en la plaza de Cataluña se produjo un incendio. En los alrededores también fueron quemados contenedores y papeleras, y se levantaron barricadas con bicicletas, vallas de obras y mobiliario urbano, al que los participantes prendieron fuego.

Un grupo de encapuchados lanzó material pirotécnico contra el dispositivo antidisturbios, integrado por decenas de agentes y varias furgonetas policiales. Las autoridades autonómicas condenaron los hechos y diferenciaron los actos violentos de las manifestaciones que se habían desarrollado pacíficamente durante el día.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, afirmó en la red social X que “ni la violencia ni el vandalismo representan a las personas que se han manifestado pacíficamente hoy durante toda la jornada”. También expresó su respaldo a los Mossos y a los demás cuerpos de seguridad, y subrayó: “La protesta es legítima, la violencia no”.

Madrid: cortes de carreteras, tensión en los piquetes y cargas policiales

En Madrid, la jornada había comenzado antes del amanecer con cortes de tráfico en distintos accesos y vías principales. Los piquetes bloquearon la carretera de Extremadura a la altura de Alcorcón y también interrumpieron la circulación en la M-30 y en la autovía de Toledo. La actividad en las cocheras de la Empresa Municipal de Transportes y en los accesos a Mercamadrid estuvo marcada por enfrentamientos y actuaciones policiales.

Según los sindicatos, 21 personas tuvieron que recibir atención médica durante los incidentes de la mañana. CCOO cuestionó especialmente el uso de gas pimienta para dispersar a los grupos y presentó una denuncia judicial por la actuación policial. Los representantes sindicales sostuvieron que la respuesta de los agentes había sido desproporcionada.

Otro de los episodios más visibles se produjo en la Gran Vía, donde unas 200 personas recorrieron la avenida con consignas como “Hoy no se consume, hoy no se trabaja” y presionaron a los comercios para que cerraran sus puertas. La mayoría de los establecimientos terminó bajando las persianas, mientras la Policía intentó impedir los cierres. Dos personas fueron detenidas durante esos incidentes.

Galicia, Aragón y otras comunidades

Las movilizaciones se extendieron por numerosas ciudades. En Galicia, A Coruña y especialmente Vigo registraron marchas multitudinarias pese a las lluvias persistentes. En A Coruña, las distintas manifestaciones reunieron a más de 45.000 personas, según los datos facilitados por el Ayuntamiento a la agencia EFE.

En Vigo, las protestas se sucedieron durante la jornada. A las convocatorias matinales de UGT y CCOO les siguió otra marcha por el centro de la ciudad. Por la tarde, una movilización organizada, entre otras entidades, por la Plataforma Galega Vivenda Xa! y la Central Unitaria de Traballadoras (CUT) reunió a numerosos jóvenes que no habían participado en las concentraciones de la mañana. El recorrido se extendió desde la Praza de España hasta la Alameda y la zona de O Areal.

En Zaragoza, la manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas, CGT, CNT y OSTA reunió a 60.000 personas, según los organizadores, y a 20.000, de acuerdo con la Policía Nacional. Otra marcha, convocada por UGT y CCOO, congregó a 5.000 personas según la misma fuente policial.

También hubo concentraciones en el País Vasco, Valencia, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Logroño y La Palma. En Andalucía, las condiciones meteorológicas adversas obligaron a suspender manifestaciones previstas en Cádiz, Huelva, Córdoba y Sevilla.

En Granada, una maleta sospechosa localizada en la céntrica plaza del Carmen obligó a interrumpir durante aproximadamente una hora la manifestación principal. La Policía Nacional confirmó posteriormente que se trataba de una falsa alarma, tras lo cual la marcha recuperó su recorrido original y continuó bajo la lluvia.