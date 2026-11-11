“El país que fue su casa y donde forjó su misión”: así reaccionan los medios internacionales al retorno de León XIV a Perú
El pontífice llega al último país donde culminará su recorrido en Sudamérica, que también incluyó a Uruguay y Argentina.
El papa León XIV llegó a Lima la tarde de este miércoles para iniciar una histórica visita apostólica al Perú, que se extenderá hasta el 16 de noviembre. El pontífice arribó al Grupo Aéreo N.° 8 del Callao en un vuelo procedente de Buenos Aires, donde fue recibido por la presidenta Keiko Fujimori, autoridades del Gobierno y representantes de la Iglesia católica.
Su llegada se convierte en un reencuentro especial con nuestro país, donde desarrolló buena parte de su trayectoria pastoral, vivió durante más de dos décadas y obtuvo la nacionalidad peruana. Durante la ceremonia de bienvenida, el santo padre protagonizó momentos emotivos al acercarse a niños y fieles que esperaban saludarlo en la pista de aterrizaje.
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🔴 Papa León XIV: último día de su visita a Argentina y su llegada al Perú EN VIVO | #LR
Así reaccionó la prensa internacional a la llegada de León XIV
"El papa León XIV regresa a Perú, el país que fue su casa y donde forjó su misión", tituló el diario El País.
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Captura: El País
"Regreso a Perú: El papa León XIV vuelve al país que forjó su camino hacia el papado", fue como tituló la CNN.
Captura: CNN